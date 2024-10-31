ТОП-10 країн, у яких мандрівники найчастіше перевитрачають гроші (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 країн, у яких мандрівники найчастіше перевитрачають гроші (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

ТОП-10 країн, у яких мандрівники найчастіше перевитрачають гроші (інфографіка)

Британський Good Travel Management провів всебічне дослідження, щоб визначити країни, де мандрівники найімовірніше перевитрачають кошти. Про це пише good-travel.co.uk

Це дослідження рейтингує та аналізує 10 найкращих країн, де мандрівники мають найвищі шанси перевищити свій бюджет.

Аналіз показав, що Фінляндія лідирує в списку із середньодобовою перевитратою 45 фунтів стерлінгів. Країна, відома своїми красивими ландшафтами та високою якістю життя її жителів, також має репутацію високої вартості життя.

Наприклад, Європейська комісія виявила, що ціни на алкоголь у Фінляндії на 102% вищі за середні по ЄС.

Далі йдуть Мексика (39 фунтів стерлінгів) і Єгипет (36 фунтів стерлінгів). Список продовжують Норвегія (£34), Японія (£33) і Туніс (£33). Ось розбивка найбільших витрат:

З іншого боку, якщо ви шукаєте співвідношення ціна-якість, Барбадос є несподіваним місцем з щоденною недовитратою в 76 фунтів стерлінгів. Незважаючи на те, що острів має репутацію дорогого місця для подорожей, здається, що все одно можна витратити набагато менше.

Слідом за Барбадосом йдуть Гонконг (£66), Люксембург (£60) і Австралія (£59). Ось список найдорожчих напрямків:

Довідка Finance.ua:

Нові тендеції подорожей в 2025 році. У новому звіті Hilton’s 2025 Trends Report йдеться про туристичні тенденції в 2025 році.

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