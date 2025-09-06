TikTok дозволить надсилати зображення та голосові записи в особистих повідомленнях Сьогодні 23:01 — Технології&Авто

TikTok дозволить надсилати зображення та голосові записи в особистих повідомленнях

TikTok надасть користувачам нові можливості взаємодії з іншими через особисті повідомлення (DM).

Про це повідомляє TechCrunch.

Які функції зʼявляться

Тепер користувачі зможуть надсилати голосові повідомлення та ділитися зображеннями або відео (до дев’яти) в особистих та групових чатах на платформі.

Завдяки цим новим функціям TikTok позиціонує себе не лише як розважальну платформу, а прагне стати місцем, де користувачі регулярно взаємодіють.

Користувачі можуть записувати та надсилати аудіоповідомлення тривалістю до 60 секунд. За інформацією TikTok, ця функція буде впроваджена протягом найближчих кількох тижнів.

Щодо обміну фотографіями та відео користувачі можуть робити фотографію чи відео за допомогою камери, або вибрати їх із галереї, щоб поділитися з іншими. Вони також можуть редагувати вміст перед надсиланням.

Однак для безпеки користувачів люди не зможуть надсилати зображення або відео як своє перше повідомлення.

Наприклад, якщо хтось надсилає вам повідомлення вперше, він не може надіслати фото або відео, зроблене власноруч; він може поділитися лише контентом, який вже є в TikTok.

Також коли хтось вирішує надіслати фото або відео, TikTok нагадує йому про необхідність захищати свою приватність і бути уважним до того, кому він надсилає цей контент.

Хоча прямі повідомлення в TikTok недоступні для користувачів віком до 16 років, компанія додає захист для користувачів віком від 16 до 18 років.

Наприклад, TikTok має автоматизовані системи для виявлення та блокування зображень, що містять оголеність. Це означає, що відправник не зможе надіслати оголене зображення, а одержувач взагалі не побачить це зображення.

Користувачі старше 18 років можуть увімкнути цю функцію безпеки в налаштуваннях свого додатка.

Цей крок зроблено в рамках розвитку TikTok своєї платформи. Минулого року платформа запустила групові чати, що дають користувачам можливість спілкуватися одночасно з 32 особами.

Нещодавно TikTok також запустив Creator Chat Rooms — спеціальний простір для творців та їхніх підписників, де вони можуть спілкуватися та взаємодіяти між собою.

Укрінформ За матеріалами:

