Tesla відзвітувала про найбільший квартальний прибуток більш ніж за рік. Акції автовиробника зросли на 12% — Finance.ua
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Tesla відзвітувала про найбільший квартальний прибуток більш ніж за рік. Акції автовиробника зросли на 12%

Фондовий ринок
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Tesla відзвітувала про найбільший квартальний прибуток більш ніж за рік. Акції автовиробника зросли на 12%
Tesla відзвітувала про найбільший квартальний прибуток більш ніж за рік. Акції автовиробника зросли на 12%
Ринкова вартість Tesla Inc. зросла на $80 млрд після того, як виробник електромобілів повідомив про свій найбільший квартальний прибуток більш ніж за рік і опублікував оптимістичні прогнози на 2025-й, пише Bloomberg.
Сильний звіт про доходи Tesla зʼявився через два тижні після гучної презентації нового роботаксі компанії, яке розчарувало багатьох інвесторів.

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Скоригований чистий прибуток за третій квартал зріс на 8% порівняно з минулим роком, до $2,5 млрд, перевищивши очікування в $2,1 млрд. Скоригований прибуток у розмірі 72 центів на акцію у третьому кварталі перевершив середню оцінку у 58 центів.
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Виручка склала $25,18 млрд порівняно з прогнозами $25,37 млрд, згідно з даними LSEG.
Результати третього кварталу були підтримані продажем Cybertruck, який вперше приніс прибуток. Акції були підігріті й надіями на майбутнє: Ілон Маск пообіцяв зробити Tesla найдорожчою компанією у світі, почавши зі зростання поставок на 20−30% наступного року.
Маск заявив, що Tesla має намір офіційно запустити райдшеринг у Техасі та Каліфорнії наступного року. Хоча для водіння дорогами загального користування буде потрібно схвалення регулюючих органів, коментарі Маска привели до зниження акцій конкурентів Uber Technologies Inc. та Lyft Inc.
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Маск повідомив, що виробництво спеціалізованого роботаксі Cybercab досягне масових обсягів у 2026 році і що компанія націлена на випуск не менше 2 млн одиниць, а «можливо, зрештою і 4 млн».
Tesla збирається випустити доступні моделі наступного року, але Маск розвіяв давні очікування деяких інвесторів, що компанія випустить електромобіль, щоб конкурувати з автомобілями масового ринку, такими як Toyota Corolla.
Акції Tesla злетіли на 12% на постмаркет-торгах у Нью-Йорку, потенційно компенсувавши велику частину падіння на 14%, яке акції продемонстрували з початку року до закриття торгів у середу.
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Валова маржа компанії в автомобільному секторі за третій квартал склала 17,1%, перевершивши оцінки аналітиків і збільшившись порівняно з попереднім кварталом, коли вона становила 14,6%.
Tesla в третьому кварталі 2024 року поставила 462 890 авто, що на 6,4% більше, ніж роком раніше. Це зростання стало першим у цьому році, але не виправдало очікування Волл-стріт. Постачання є найближчим показником до числа проданих одиниць. Це один із найбільш пильно відстежуваних показників на Волл-стріт.
За матеріалами:
Forbes.ua
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