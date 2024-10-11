Tesla представила свої перші безпілотні роботаксі Cybercab і Robovan (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla представила свої перші безпілотні роботаксі Cybercab і Robovan (фото)

Технології&Авто
55
Гендиректор Tesla Ілон Маск 10 жовтня на заході «We, Robot» представив перші два повністю безпілотні транспортні засоби компанії — Cybercab і мікроавтобус Robovan.
Про це йдеться на сайті Tesla.
Двомісний Cybercab отримав футуристичний дизайн. Він має індуктивну зарядку та двері, що відчиняються догори. У електромобіля відсутні кермо і педалі. У компанії повідомили, що коштуватиме такий транспортний засіб менше $30 000.
Tesla представила свої перші безпілотні роботаксі Cybercab і Robovan (фото)
Tesla представила свої перші безпілотні роботаксі Cybercab і Robovan (фото)
Cybercab. Фото: Tesla
Мікроавтобус Robovan теж без керма і педалей. Він має бездротову зарядку і вміщує до 20 осіб.
Tesla представила свої перші безпілотні роботаксі Cybercab і Robovan (фото)
Tesla представила свої перші безпілотні роботаксі Cybercab і Robovan (фото)
Robovan. Фото: Tesla
Tesla планує запустити повністю автономне водіння в Техасі та Каліфорнії наступного року, а виробництво Cybercab почати до 2026 року. За словами Маска, це, ймовірно, трапиться до 2027 року.
Гендиректор Tesla заявив, що такі безпілотні автомобілі будуть у 10−20 разів безпечнішими за транспортні засоби, якими кермують люди.
Компанія планує зробити поїздки на таких роботаксі дешевшими, ніж на традиційних автобусах — близько 20 центів за кілометр.
Tesla потрібно отримати схвалення регулюючих органів перед запуском у виробництво.
Ілон Маск тривалий час розказував про концепцію роботаксі. Він натякав на майбутнє, в якому власники Tesla могли б надавати свої електромобілі в загальний автопарк та заробляти гроші, поки їхні авто працює автономно та возять інших пасажирів.
У квітні цього року Маск оголосив на своїй сторінці в соцмережі X, що Tesla збирається представити сервіс роботаксі 8 серпня, але реліз відклали. Наступну дату 10 вересня — теж відклали. За даними Bloomberg, це було повʼязано з тим, що Маску не сподобався дизайн роботаксі. Також компанія ніби потребувала більше часу на створення прототипів для демонстрації.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.