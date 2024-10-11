Tesla представила свої перші безпілотні роботаксі Cybercab і Robovan (фото) — Finance.ua

Tesla представила свої перші безпілотні роботаксі Cybercab і Robovan (фото) Сьогодні 12:40 — Технології&Авто

Гендиректор Tesla Ілон Маск 10 жовтня на заході «We, Robot» представив перші два повністю безпілотні транспортні засоби компанії — Cybercab і мікроавтобус Robovan.

Про це йдеться на сайті Tesla.

Двомісний Cybercab отримав футуристичний дизайн. Він має індуктивну зарядку та двері, що відчиняються догори. У електромобіля відсутні кермо і педалі. У компанії повідомили, що коштуватиме такий транспортний засіб менше $30 000.

Cybercab. Фото: Tesla

Мікроавтобус Robovan теж без керма і педалей. Він має бездротову зарядку і вміщує до 20 осіб.

Robovan. Фото: Tesla

Tesla планує запустити повністю автономне водіння в Техасі та Каліфорнії наступного року, а виробництво Cybercab почати до 2026 року. За словами Маска, це, ймовірно, трапиться до 2027 року.

Гендиректор Tesla заявив, що такі безпілотні автомобілі будуть у 10−20 разів безпечнішими за транспортні засоби, якими кермують люди.

Optimus is your personal R2D2 / C3PO, but better



It will also transform physical labor in industrial settings pic.twitter.com/iCET3a9pd8 — Tesla (@Tesla) October 11, 2024

Компанія планує зробити поїздки на таких роботаксі дешевшими, ніж на традиційних автобусах — близько 20 центів за кілометр.

Tesla потрібно отримати схвалення регулюючих органів перед запуском у виробництво.

Ілон Маск тривалий час розказував про концепцію роботаксі. Він натякав на майбутнє, в якому власники Tesla могли б надавати свої електромобілі в загальний автопарк та заробляти гроші, поки їхні авто працює автономно та возять інших пасажирів.

У квітні цього року Маск оголосив на своїй сторінці в соцмережі X, що Tesla збирається представити сервіс роботаксі 8 серпня, але реліз відклали. Наступну дату 10 вересня — теж відклали. За даними Bloomberg, це було повʼязано з тим, що Маску не сподобався дизайн роботаксі. Також компанія ніби потребувала більше часу на створення прототипів для демонстрації.

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