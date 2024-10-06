Tesla більше не продаватиме свою найдоступнішу модель Model 3 Standard Range — Finance.ua

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Tesla більше не продаватиме свою найдоступнішу модель Model 3 Standard Range

Технології&Авто
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Tesla більше не продаватиме свою найдоступнішу модель Model 3 Standard Range
Tesla більше не продаватиме свою найдоступнішу модель Model 3 Standard Range, Фото: Tesla
Tesla припинила продаж своєї найдешевшої моделі електромобіля: Model 3 Standard Range Rear-Wheel-Drive. Це випливає з оновленого онлайн конфігуратора Model 3, який більше не містить цієї версії.
Про це пише electrek.
Model 3 Standard Range Rear-Wheel-Drive була найдешевшим електромобілем Tesla, доступним для покупки. Його ціна становила $39 тис. (до врахування податкових пільг).

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Tesla часто змінює комплектації своїх автомобілів, не роблячи жодних оголошень і не пояснюючи ці зміни. Але цього разу з високою долею ймовірності можна визначити, що й чому сталося.
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Model 3 Standard Range був останнім автомобілем Tesla, який використовував акумуляторні елементи LFP з Китаю.
Китайські елементи живлення нещодавно отримали підвищені мита на імпорт до США, і ці акумулятори також ускладнюють доступ до податкової пільги для електромобілів в розмірі $7,5 тис.
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Ймовірно, Tesla вважала, що ця конкретна комплектація не буде конкурентоспроможною за підвищених мит.
Тепер найдешевша версія автовиробника — Model 3 Long Range Rear-Wheel-Drive — пропонується за $42,5 тис. Отже, зацікавленим споживачам доведеться платити на $3,5 тис. більше.
У США можна сподіватися на федеральний податковий кредит, що заощадить $7,5 тис. Тобто, цей автомобіль коштуватиме $35 тис.
За матеріалами:
ITC.ua
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