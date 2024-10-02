Cybertruck отримав повний автопілот Tesla — Finance.ua

Cybertruck отримав повний автопілот Tesla Сьогодні 02:47 — Технології&Авто

Cybertruck отримав повний автопілот Tesla

Деякі власники Tesla Cybertruck тепер можуть випробувати повну функцію автопілота на автомагістралях США. Усе через свіже оновлення від компанії.

За словами глави Tesla AI Ашока Елусвамі, Cybertruck стане першим автомобілем бренду, який отримає можливість «end-to-end» автономної їзди автомагістралями з використанням нейронних мереж для навігації.

Наразі функція доступна тільки обраним власникам у рамках програми раннього доступу і поки не ясно, коли вона стане доступною для всіх.

Хоча автопілот все ще потребує уваги водія, багато критиків стверджують, що маркетинг Tesla може вводити в оману, створюючи враження повної автономності.

Ранні власники базової моделі Cybertruck, які попередньо замовили авто, заплатили $7000 за цю функцію і чекали майже рік для її активації. Тепер же підписка на FSD (Supervised) коштує $99 на місяць.

Процес За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.