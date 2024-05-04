Tesla та Baidu об'єднають зусилля для впровадження безпілотної системи керування на китайському ринку — Finance.ua
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Tesla та Baidu об'єднають зусилля для впровадження безпілотної системи керування на китайському ринку

Фондовий ринок
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Tesla та Baidu об'єднають зусилля для впровадження безпілотної системи керування на китайському ринку
Tesla та Baidu об'єднають зусилля для впровадження безпілотної системи керування на китайському ринку
Після візиту мільярдера Ілона Маска до Китаю компанія Tesla Inc. подолала дві важливі перешкоди на шляху впровадження своєї системи допомоги водієві на найбільшому у світі автомобільному ринку.
Про це пише Bloomberg.
Американський автовиробник уклав партнерство з китайським технологічним гігантом Baidu Inc. для підтримки функції Full-Self Driving (FSD, автопілот).
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Крім того, Tesla прийняла ключові вимоги з безпеки й конфіденційності даних, що сприятиме зниженню побоювань щодо впровадження FSD на ринку Китаю.
Акції Tesla зросли на 6,6% на передторгах у США, а акції Baidu підскочили на 2,4% у Гонконгу.
Генеральний директор Tesla Ілон Маск здійснив неофіційний візит до Китаю у неділю, щоб отримати схвалення на програмне забезпечення для допомоги водієві, що могло б допомогти зупинити зниження доходів автовиробника.
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Два джерела, про які повідомив Reuters, стверджують, що Tesla уклала угоду з Baidu щодо використання картографічної ліцензії китайського технологічного гіганта для збору даних про дороги загального користування Китаю. Це вважається ключовим кроком для впровадження FSD у країні.
Нагадаємо, компанія Tesla знизила ціну на своє програмне забезпечення помічника водія Full Self-Driving (FSD) до 8 тис. доларів, раніше така послуга коштувала 12 тис. доларів.
За матеріалами:
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