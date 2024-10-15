Telegram запропонував нову функцію для бізнесу — Finance.ua

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Telegram запропонував нову функцію для бізнесу

Технології&Авто
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Telegram запропонував нову функцію для бізнесу
Telegram запропонував нову функцію для бізнесу
Telegram запустив новий інструмент для бізнесу — автентифікацію телефонних номерів через повідомлення у месенджері замість SMS, яка обійдеться лише 1 цент за код.
Засновник менеджера Павло Дуров у своєму Telegram-каналі стверджує, що бізнес витрачає на перевірку номерів телефонів за допомогою SMS багато мільярдів.
«Тільки Telegram витрачає близько 10 мільйонів доларів на місяць на автентифікацію всіх користувачів, які реєструються та входять у наш сервіс», — пише він.
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Telegram пропонує клієнтам суттєво зекономити гроші, використовуючи для перевірки потужності менеджера.
«Оскільки ми вже перевірили номери телефонів майже мільярда людей, інші компанії можуть уникнути високих витрат на перевірку. Цей спосіб набагато дешевший, швидший і безпечніший, ніж традиційна перевірка через SMS. Ми називаємо це Telegram Gateway», — додає Дуров.
Надсилання одного коду обійдеться компаніям-партнерам 0,01 дол. США за код у будь-якій точці світу. Якщо номер телефону, який хочуть перевірити, не пов’язаний з обліковим записом Telegram, месенджер обіцяє не стягувати плату.

Довідка Finance.ua:

  • засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова у серпні затримали в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа. Правоохоронні органи звинуватили його у співучасті в наркоторгівлі, злочинах проти дітей та шахрайстві через відмови адміністрації месенджера співпрацювати з владою Франції;
  • згодом Дурова звільнили під судовий нагляд, але з зобов’язанням внести заставу у розмірі 5 млн євро;
  • у своїй першій публікації після затримання, засновник мессенджера Telegram Павло Дуров висловив здивування висунутими обвинуваченнями та пообіцяв покращити безпеку і знизити рівень зловживань у мессенджері.
За матеріалами:
НВ
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