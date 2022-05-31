Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни на газ – Асоціація тепловиків — Finance.ua

Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни на газ – Асоціація тепловиків

Вчора 16:33 — Особисті фінанси

Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни на газ – Асоціація тепловиків

Тарифи на тепло для населення можуть зрости утричі оскільки «Нафтогаз» суттєво підвищив ціни на газ для теплокомуненерго.

Про це заявляє міжгалузева асоціація «Укртеплокомуненерго».

Зазначається, що згідно з цінами, доведеними ГК «Нафтогаз Трейдинг» до теплопостачальних підприємств, ціна газу для виробництва теплоенергії для потреб населення з 1 червня 2022 року зростає в 3,9 разів.

«Оскільки в структурі вартості 1 Гкал газова складова в середньому складає 80%, то тариф на теплоенергію для населення відповідно зросте щонайменше втричі і становитиме понад 5 тис. грн/Гкал (без урахування зміни інших складових). Нагадаємо, сьогодні середня вартість 1 Гкал в Україні становить 1677,08 грн/Гкал (з ПДВ)», — йдеться у повідомленні.

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При цьому тариф на теплову енергію для населення буде вищим, ніж тариф для бюджетних установ та релігійних організацій. А тариф на тепло для категорії «інші споживачі», зокрема, і для приватних закладів освіти, творчих спілок, закладів фізкультури та спорту буде вищим ніж тариф для населення, бюджетних установ та релігійних організацій.

Щоб запобігти цій ситуації, асоціація звернулась до уряду із пропозиціями.

Що пропонує асоціація:

згідно з першою пропозицією, ціни на газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) лишаються на рівні минулого опалювального сезону, а різниця в тарифах з державного бюджету компенсується напряму НАК «Нафтогаз України»;

друга пропозиція базується на поетапності розрахунку ТКЕ за газ: теплопостачальники сплачують за вартість газу за ціною 7 583,89 грн/тис. куб. м блакитного палива до визначеного угодою з газопостачальником строку, а решту 21 807,66 грн/тис. куб. м — після отримання компенсації різниці між економічно обґрунтованими і поточними тарифами на теплову енергію у строк не більше 5 банківських днів;

третя пропозиція — впровадження державного регулювання цін на природний газ, що постачає ГК «Нафтогаз Трейдинг» для ТКЕ, і компенсація різниці в ціні на газ з державного бюджету на поточний рахунок постачальника із спеціальними обов’язками (ПСО).

«Від імені українських теплопостачальників ми звернулися до прем’єр-міністра України з проханням не допустити зупинки підприємств через амбітні бажання „Нафтогазу“ надприбутків за рахунок необґрунтованого та розрахунково не підтвердженого підвищення ціни природного газу для ТКЕ», — цитує прес-служба президента «Укртеплокомуненерго» Арсентія Блащука.

Довідка Finance.ua:

раніше прес-служба «Нафтогазу» пояснювала, що хоч газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» з 1 червня встановила нові ціни на природний газ для підприємств теплокомуненерго, проте на тарифах для населення це не позначиться;

законопроект, який прийняв уряд, передбачає, що частина міжнародної фінансової допомоги для України буде використано для стримування тарифів. Цими коштами буде компенсовано різницю між економічно обґрунтованими і поточними тарифами, зокрема для ТКЕ;

у Центрі протидії дезінформації також пояснили ситуацію щодо блакитного палива. Зазначається, що 10 травня Кабміном було схвалено законопроєкт, який запроваджує мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, а також на газ і його розподіл для всіх категорій споживачів.



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