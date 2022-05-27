«Нафтогаз» підвищує ціну на газ: як зміняться тарифи на комуналку — Finance.ua

«Нафтогаз» підвищує ціну на газ: як зміняться тарифи на комуналку

Вчора 11:02 — Особисті фінанси

«Нафтогаз» підвищує ціну на газ: як зміняться тарифи на комуналку

Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» з 1 червня встановила нові ціни на природний газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Проте на тарифах для населення це не позначиться.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«Інформація, яка була поширена в низці засобів масової інформації стосовно того, що „в Україні ціна на опалення буде підвищена втричі“, є маніпулятивною», — сказано в повідомленні.

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Як пояснює компанія, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на виконання умов трирічних договорів з підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) дійсно встановило нові ціни на природний газ. Запланований з 1 червня 2022 року перегляд цін був однією з умов договору, який ТКЕ добровільно уклали минулого року з Нафтогазом. А умови трирічних контрактів погоджувалися Урядом.

«На платіжках українців це не відіб’ється», — наголошують у «Нафтогазі».

Законопроект, який прийняв уряд, передбачає, що частина міжнародної фінансової допомоги для України буде використано для стримування тарифів. Цими коштами буде компенсовано різницю між економічно обґрунтованими і поточними тарифами, зокрема для ТКЕ. Цей механізм також дасть можливість ТКЕ розраховуватись за новими цінами на газ з Нафтогазом та погасити прострочену заборгованість.

Довідка Finance.ua:

раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» у рамках трирічних договорів планує підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) більш ніж утричі до 29,392 тис. гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта, що застосовується при замовленні потужності на добу вперед).

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