«Нафтогаз» підвищує ціну на газ: як зміняться тарифи на комуналку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Нафтогаз» підвищує ціну на газ: як зміняться тарифи на комуналку

Вчора 11:02Особисті фінанси
4846
«Нафтогаз» підвищує ціну на газ: як зміняться тарифи на комуналку«Нафтогаз» підвищує ціну на газ: як зміняться тарифи на комуналку
Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» з 1 червня встановила нові ціни на природний газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Проте на тарифах для населення це не позначиться.
Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».
«Інформація, яка була поширена в низці засобів масової інформації стосовно того, що „в Україні ціна на опалення буде підвищена втричі“, є маніпулятивною», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Як пояснює компанія, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на виконання умов трирічних договорів з підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) дійсно встановило нові ціни на природний газ. Запланований з 1 червня 2022 року перегляд цін був однією з умов договору, який ТКЕ добровільно уклали минулого року з Нафтогазом. А умови трирічних контрактів погоджувалися Урядом.
«На платіжках українців це не відіб’ється», — наголошують у «Нафтогазі».
Місце для вашої реклами
Законопроект, який прийняв уряд, передбачає, що частина міжнародної фінансової допомоги для України буде використано для стримування тарифів. Цими коштами буде компенсовано різницю між економічно обґрунтованими і поточними тарифами, зокрема для ТКЕ. Цей механізм також дасть можливість ТКЕ розраховуватись за новими цінами на газ з Нафтогазом та погасити прострочену заборгованість.

Довідка Finance.ua:

  • раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» у рамках трирічних договорів планує підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) більш ніж утричі до 29,392 тис. гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта, що застосовується при замовленні потужності на добу вперед).
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.