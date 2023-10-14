Таксисти зобов’язані встановити касові апарати і видавати чеки, — Податкова — Finance.ua
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Таксисти зобов’язані встановити касові апарати і видавати чеки, — Податкова

Особисті фінанси
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Таксисти зобов’язані встановити касові апарати і видавати чеки, — Податкова
Таксисти зобов’язані встановити касові апарати і видавати чеки, — Податкова
Державна податкова служба нагадує, що більшість суб'єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів, з 1 жовтня поточного року мають встановити реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні РРО.
Про це йдеться у повідомленні ДПС.
«З 1 жовтня до суб'єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО, можуть застосуватись штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону», — йдеться у повідомленні.
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Відтак, з 1 жовтня поточного року таксисти повинні видавати клієнтам фіскальні чеки.
Інфографіка: ДПС
Інфографіка: ДПС
Видача чека (паперового або електронного) є обовʼязком торгівельного підприємця або ФОП-а. Це повинно відбуватися без нагадування або вимоги споживача.
Нагадаємо, з 1 жовтня діють нові штрафи для фізичних осіб-підприємців за продаж товарів та послуг без використання РРО.
Податківці також попередили, що вони моніторять соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет майданчики на предмет продажів або надання послуг без реєстрації підприємницької діяльності.
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За матеріалами:
Українські Новини
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