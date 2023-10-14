Таксисти зобов’язані встановити касові апарати і видавати чеки, — Податкова Сьогодні 11:09 — Особисті фінанси

Таксисти зобов’язані встановити касові апарати і видавати чеки, — Податкова

Державна податкова служба нагадує, що більшість суб'єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів, з 1 жовтня поточного року мають встановити реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні РРО.

Про це йдеться у повідомленні ДПС

«З 1 жовтня до суб'єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО, можуть застосуватись штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону», — йдеться у повідомленні.

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Відтак, з 1 жовтня поточного року таксисти повинні видавати клієнтам фіскальні чеки.

Інфографіка: ДПС

Видача чека (паперового або електронного) є обовʼязком торгівельного підприємця або ФОП-а. Це повинно відбуватися без нагадування або вимоги споживача.

Нагадаємо, з 1 жовтня діють нові штрафи для фізичних осіб-підприємців за продаж товарів та послуг без використання РРО.

Податківці також попередили , що вони моніторять соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет майданчики на предмет продажів або надання послуг без реєстрації підприємницької діяльності.

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