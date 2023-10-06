Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram — Finance.ua

Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram Сьогодні 11:45 — Особисті фінанси

Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram

Податківці попередили, що вони моніторять соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет майданчики на предмет продажів або надання послуг без реєстрації підприємницької діяльності.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

ДПС не уточнює механізм цього відстеження. В одному випадку вона говорить про те, що «отримує інформацію» про незаконну підприємницьку діяльність, але не уточнює, якими каналами.

«ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки», — йдеться в повідомленні.

У іншому випадку в ДПС кажуть, що відстежують незаконну підприємницьку діяльність самостійно, за допомогою своїх територіальних органів.

«Територіальними органи ДПС лише протягом вересня 2023 року встановлено непоодинокі випадки провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання», — зазначають в Податковій.

Податкова оприлюднила близько десятка виявлених випадків незаконної діяльності. Зокрема:

На Івано-Франківщині встановлено факт надання послуг валютообмінних операцій без державної реєстрації суб'єкта господарювання.

На Хмельниччині встановлено факти зайняття господарською діяльністю через мережу Інтернет без державної реєстрації як фізичною особою-підприємцем.

Здійснення на Дніпропетровщині господарської діяльності з продажу мобільних аксесуарів та тютюнових виробів з ознаками фальсифікованої продукції без наявності дозвільних документів та без державної реєстрації як суб'єкта господарювання.

Здійснення на території міста Києва торговельною мережею нелегальної господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання.

Незаконна діяльність (без державної реєстрації як суб'єкта господарювання) в Кіровоградській області фізичної особи при здійсненні операцій з обміну іноземної валюти.

На Сумщині встановлено продаж тютюнових виробів громадянами без державної реєстрації як суб'єктів господарювання та дозвільних документів на право здійснення такої торгівлі.

Здійснення на Вінниччині господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання з надання послуг прання килимів.

На Черкащині виявлено факти незаконної діяльності господарських об'єктів (без державної реєстрації як суб'єкта господарювання), які здійснювали продаж фальсифікованих підакцизних товарів.

Виявлення фактів незаконного обігу підакцизних товарів та ухилення від сплати податків на території Чернігівської області.

«Нагадуємо, що за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф до 85 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини й грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення», — наголосили в ДПС.

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