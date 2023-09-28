З 1 жовтня суттєво зменшуються суми штрафів для ФОПів за продаж товарів та послуг без РРО — Finance.ua

З 1 жовтня суттєво зменшуються суми штрафів для ФОПів за продаж товарів та послуг без РРО Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

З 1 жовтня суттєво зменшуються суми штрафів для ФОПів за продаж товарів та послуг без РРО

Державна податкова служба заявляє, що з 1 жовтня будуть суттєво зменшені штрафи для фізичних осіб-підприємців за продаж товарів та послуг без використання РРО.

Це передбачає закон № 3219 , яким скасовуються податкові пільги, введені на період воєнного стану, повідомляють в ДПС.

«Законом № 3219 суттєво зменшено розміри штрафних (фінансових) санкцій для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку, зі 100 — 150% до 25 — 50% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг), відповідно», — роз’яснили в податковій.

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Щоправда, ця норма не стосується тих зареєстрованих платників податку на додану вартість, які здійснюють діяльність з продажу підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

У ДПС також роз’яснюють, що при контрольно-перевірочних заходах, податківці перевірятимуть лише тих суб'єктів господарювання, у діяльності яких існують ризики порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Довідка Finance.ua:

згідно із законом № 3219 з 1 жовтня поновлюється відповідальність підприємців за здійснення розрахункових операцій без використання РРО/ПРРО;

з 1 жовтня 2022 року підприємці зобов’язані застосовувати РРО або ПРРО під час здійснення розрахункових операцій у готівковому чи в безготівковому форматі;



не нестимуть відповідальності за порушення цієї вимоги закону з 1 жовтня лише підприємці на:



тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, — по дату завершення тимчасової окупації відповідних територій; територіях активних бойових дій, — по дату завершення бойових дій на відповідних територіях;

територіях можливих бойових дій, — по дату припинення можливості бойових дій на відповідних територіях.



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