Такого не було 1,5 року. У січні доходи України перевищили витрати — Finance.ua
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Такого не було 1,5 року. У січні доходи України перевищили витрати

Казна та Політика
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Такого не було 1,5 року. У січні доходи України перевищили витрати
Такого не було 1,5 року. У січні доходи України перевищили витрати
У січні-2024 в Україні вперше за 1,5 року зведений бюджет було зведено з профіцитом — в 4,4 млрд грн. Тобто доходи країни перевищили витрати. Втім, це стало результатом вимушеної бюджетної економії на початку року — адже витрати зведеного бюджету у січні були на 21,5 млрд грн (10,5%) меншими у річному обчисленні.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу»).
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Він наголосив: витрати на оборону, безпеку, правопорядок зменшилися на 34,3 млрд грн (26,2%).
«Водночас проти січня 2022 року видатки на соціальний захист збільшились на 1,6%, освіту — на 15%. Витрати на обслуговування держборгу зросли в 11 разів, що обумовлюється збільшенням процентних платежів за ОВДП (облігації внутрішньої державної позики)», — йдеться у повідомленні.
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При цьому нардеп підкреслив: загалом зведений бюджет було зведено з профіцитом 4,4 млрд грн. При цьому:
  • дефіцит за державним бюджетом склав 15 млрд грн;
  • профіцит місцевих бюджетів — 19,4 млрд грн.
Загалом же, зазначив Гетманцев, востаннє профіцит за місяць по зведеному бюджету було зафіксовано в липні-серпні 2022 року. Коли також «мало місце порушення у ритмічності бюджетного фінансування».
На що Україна витрачала гроші:
  • Оборона — 35,5%.
  • Безпека, правопорядок, судова влада — 17%.
  • Соціальний захист — 21,2%.
  • Освіта — 10%.
  • Обслуговування держборгу — 5,2%.
  • Охорона здоров’я — 3,4%.
  • Економічна діяльність — 1,6%.
  • Інші витрати — 6,1%.
Водночас Гетманцев визнав: старт бюджету-2024 «виявився надскладним». Причина — затримки із зовнішнім фінансуванням. Втім, зазначив він, апокаліптичні прогнози не справдились.
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«Прийнятне виконання бюджету за видатками, де левова частка, як і раніше, припадає на сектор безпеки і оборони, досягнуто завдяки внутрішнім ресурсам (насамперед перевиконанню плану податкових надходжень). А також бюджетній економії, грамотному управлінню бюджетною ліквідністю», — пояснив нардеп.
При цьому він визнав: подібні тенденції у виконанні бюджету були також у лютому. Однак у березні ситуація має покращитися — адже в цей час очікується надходження фінансування одразу з низки джерел. Зокрема:
  • від ЄС — у рамках програми Ukraine Facility;
  • чергові транші від МВФ та Світового банку.
За матеріалами:
Обозреватель
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