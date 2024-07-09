Ситуація на ринку праці: де в Україні є найбільше вакансій (інфографіка) — Finance.ua

Ситуація на ринку праці: де в Україні є найбільше вакансій (інфографіка)
У червні ринок праці змінювався під впливом сезонних чинників і ситуації на лінії фронту. У червні на ринку праці знову було понад 110 000 вакансій.
Про це свідчать дані Work.ua.
Від лютого 2024 року розмір середніх зарплат на ринку праці не змінювався та складав 20 000 грн. У червні цей показник зріс на 2,5% до 20 500 грн. Проте це зростання відбулося завдяки вакансіям до Сил оборони. У цивільних професіях розмір середньої зарплати не змінився.
Області-лідери за кількістю вакансій
У перший місяць літа роботодавці розмістили 110 922 пропозиції роботи. Як порівняти з травнем, кількість вакансій незначно знизилася — менш як на 2%. Тож попри «низький» бізнес-сезон на календарі, компанії активно шукають фахівців.
Зниження кількості вакансій не було синхронним, адже у деяких областях роботи побільшало. Зросла кількість пропозицій в Івано-Франківській (+5%), Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській (по +2%) областях.
Це зростання дозволило Івано-Франківщині увійти до пʼятірки областей-лідерів за кількістю вакансій, витіснивши звідти Харківщину. В останній кількість пропозицій роботи у червні зменшилася на 7%. Також роботи поменшало в Одеській, Київській (по -3%) і Львівській (-1%) області.
Категорії-лідери за кількістю пропозицій
У червні ринок праці нерівномірно змінювався не лише у розрізі областей, а й категорій. Так, у 6 категоріях-лідерах за кількістю пропозицій роботи вакансій поменшало, а у 4 — навпаки, побільшало.
- «Сфера обслуговування» — 20 171 вакансія, -4% до травня;
- «Робочі спеціальності, виробництво» — 18 619, -3%;
- «Роздрібна торгівля» — 13 733, +1%;
- «Продаж, закупівля» — 13 533, -5%;
- «Логістика, склад, ЗЕД» — 11 398, +1%;
- «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 11 009, -8%;
- «Адміністрація, керівництво середньої ланки» — 9 786, +0,2%;
- «Транспорт, автобізнес» — 9 244, +1%;
- «Медицина, фармацевтика» — 7 688, -1%;
- «Бухгалтерія, аудит» — 7 517, -2%.
Найбільше ж зросла кількість вакансій для юристів, освітян і фахівців до Сил оборони.
Ця тенденція простежується і в розрізі окремих посад: у червні найпомітніше зросла кількість вакансій для адвокатів (+25%), вчителів початкових класів, хіміків (по +23%), машиністів (+15%), завідувачів складу (+13%), установників (+12%), кур’єрів, кухарів на мангал, зварювальників (по +10%), завгоспів (+9%).
Влітку на ринок праці виходить чимало людей без досвіду, зокрема студентів і випускників. Це відображається і на запитах роботодавців. У червні побільшало вакансій для людей без досвіду (+3% до травня) і студентів (+5%).
Окрім того, роботодавці все частіше позначають свої вакансії як такі, що підходять людям з інвалідністю (+8%) і пенсіонерам (+11%). На 10% більше стало вакансій для ветеранів.
Натомість зменшилася кількість дистанційної роботи (-2%) і вакансій, де вимагається знання англійської (-3%). Але це падіння є абсолютно синхронним із загальним зменшенням вакансій.
Ще одна категорія пропозицій роботи — вакансії з бронюванням. У червні роботодавці розмістили 4 692 такі пропозиції роботи.
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