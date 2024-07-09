Ситуація на ринку праці: де в Україні є найбільше вакансій (інфографіка) — Finance.ua

Ситуація на ринку праці: де в Україні є найбільше вакансій (інфографіка) Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Ситуація на ринку праці: де в Україні є найбільше вакансій (інфографіка)

У червні ринок праці змінювався під впливом сезонних чинників і ситуації на лінії фронту. У червні на ринку праці знову було понад 110 000 вакансій.

Про це свідчать дані Work.ua.

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Від лютого 2024 року розмір середніх зарплат на ринку праці не змінювався та складав 20 000 грн. У червні цей показник зріс на 2,5% до 20 500 грн. Проте це зростання відбулося завдяки вакансіям до Сил оборони. У цивільних професіях розмір середньої зарплати не змінився.

Інфографіка: Work.ua

Області-лідери за кількістю вакансій

У перший місяць літа роботодавці розмістили 110 922 пропозиції роботи. Як порівняти з травнем, кількість вакансій незначно знизилася — менш як на 2%. Тож попри «низький» бізнес-сезон на календарі, компанії активно шукають фахівців.

Інфографіка: Work.ua

Зниження кількості вакансій не було синхронним, адже у деяких областях роботи побільшало. Зросла кількість пропозицій в Івано-Франківській (+5%), Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській (по +2%) областях.

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Це зростання дозволило Івано-Франківщині увійти до пʼятірки областей-лідерів за кількістю вакансій, витіснивши звідти Харківщину. В останній кількість пропозицій роботи у червні зменшилася на 7%. Також роботи поменшало в Одеській, Київській (по -3%) і Львівській (-1%) області.

Інфографіка: Work.ua

Категорії-лідери за кількістю пропозицій

У червні ринок праці нерівномірно змінювався не лише у розрізі областей, а й категорій. Так, у 6 категоріях-лідерах за кількістю пропозицій роботи вакансій поменшало, а у 4 — навпаки, побільшало.

«Сфера обслуговування» — 20 171 вакансія, -4% до травня;

«Робочі спеціальності, виробництво» — 18 619, -3%;

«Роздрібна торгівля» — 13 733, +1%;

«Продаж, закупівля» — 13 533, -5%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 11 398, +1%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 11 009, -8%;

«Адміністрація, керівництво середньої ланки» — 9 786, +0,2%;

«Транспорт, автобізнес» — 9 244, +1%;

«Медицина, фармацевтика» — 7 688, -1%;

«Бухгалтерія, аудит» — 7 517, -2%.

Найбільше ж зросла кількість вакансій для юристів, освітян і фахівців до Сил оборони.

Інфографіка: Work.ua

Ця тенденція простежується і в розрізі окремих посад: у червні найпомітніше зросла кількість вакансій для адвокатів (+25%), вчителів початкових класів, хіміків (по +23%), машиністів (+15%), завідувачів складу (+13%), установників (+12%), кур’єрів, кухарів на мангал, зварювальників (по +10%), завгоспів (+9%).

Влітку на ринок праці виходить чимало людей без досвіду, зокрема студентів і випускників. Це відображається і на запитах роботодавців. У червні побільшало вакансій для людей без досвіду (+3% до травня) і студентів (+5%).

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Окрім того, роботодавці все частіше позначають свої вакансії як такі, що підходять людям з інвалідністю (+8%) і пенсіонерам (+11%). На 10% більше стало вакансій для ветеранів.

Натомість зменшилася кількість дистанційної роботи (-2%) і вакансій, де вимагається знання англійської (-3%). Але це падіння є абсолютно синхронним із загальним зменшенням вакансій.

Ще одна категорія пропозицій роботи — вакансії з бронюванням. У червні роботодавці розмістили 4 692 такі пропозиції роботи.

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