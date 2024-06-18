Чого не має бути в оголошенні про вакансію — пояснення Держпраці Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

Чого не має бути в оголошенні про вакансію — пояснення Держпраці

В Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці нагадали, що забороняється писати в описі вакансій.

Забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) висувати вимоги за ознаками:

раси, кольору шкіри, віку, статі,

стану здоров’я, інвалідності,

підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сексуальної орієнтації,

політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших громадських об’єднаннях,

етнічного та соціального походження,

сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Штрафи

У разі порушення зазначених вимог рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення.

Нагадаємо, 15 березня 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон"Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", який коригує дію КЗпП, дещо змінює правила прийняття на роботу та звільнення з роботи та заповнює деякі правові лакуни, Кодексом не передбачені. Він діє тимчасово — виключно на час дії правового режиму воєнного стану. Щойно останній скасують, закон також втратить свою чинність.

Верховна Рада України 10 квітня 2023 року прийняла за основу проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників» (законопроєкт № 5695 від 23 червня 2021 року; далі — законопроєкт № 5695). Законопроєкт розроблено з метою врегулювання питання зайнятості та офіційного працевлаштування домашніх працівників, забезпечення їх соціального захисту, а також зниження рівня незадекларованої праці.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада 18 липня ухвалила законопроєкт № 5161, який стосується нестандартних форм зайнятості. У народі цей документ більш відомий, як «закон про фрилансерів». Finance.ua розбирався, що зміниться як для працівників, так і для працедавців.

Фрилансери — працівники вільного найму, які самі шукають проєкти та можуть одночасно працювати на різних замовників. З фрилансерами не укладають довгостроковий договір, а наймаються вони лише для виконання певного переліку робіт поза штатом.

В Україні фрилансерами зазвичай називають людей, які виконують будь-яку роботу віддалено через інтернет. Найпопулярніші напрямки фрилансу:

IT-галузь;

дизайн;

копірайтинг.

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