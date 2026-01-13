Ситуація на правому березі Києва погіршилась до рівня лівого — Yasno
Ситуація з енергопостачанням на правому березі Києва погіршилась до рівня лівого берега.
Про це у Facebook написав гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
«Який статус у столиці зараз. Все місто знаходиться у екстрених відключеннях. Якщо дуже спрощувати, то ситуація на правому березі погіршилась до рівня лівого берега», — написав Коваленко.
«Велика кількість заявок іде на мережі про проблеми зі світлом. Треба розуміти, що ресурс бригад обмежений. І виходить так, що приблизно 70% виїздів — це умовно хибні. Тобто люди роблять заявки, через те, що світла менше, ніж очікували. Або проблеми на будинках», — зазначив він.
За його словами, тільки 30% - це реальні проблеми, де треба втручання бригад мереж.
«Дуже прошу залишати заявки реальні. Бо дуже багато аварій і хочеться, щоб ресурс використовувався там, де він реально потрібен», — підсумував він.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів вживає заходів для відновлення повноцінного енергозабезпечення після нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури. Уряд координує дії з торговельними мережами. Ситуація із забезпеченням населення продуктами харчування перебуває під контролем.
У районах Києва, де є найбільші проблеми із заживленням, за дорученням уряду, ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами великої потужності.
