Світовий банк погіршив прогноз щодо економіки України — Finance.ua

Світовий банк погіршив прогноз щодо економіки України Сьогодні 10:02

Світовий банк погіршив прогноз щодо економіки України

Світовий банк прогнозує уповільнення зростання економіки України у 2025 році до 2,0%. Прогноз ґрунтується на припущенні, що війна триватиме протягом усього року.

Про це повідомляється у звіті Світового банку Global Economic Prospects за січень 2025 року.

У червні минулого року Світовий банк прогнозував середній показник зростання ВВП України у 5,8% на рік у 2025−2026 роках, «за умови, що активні бойові дії триватимуть упродовж 2024 року та згодом стануть помірними».

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За сьогоднішніми оцінками Світового банку, зростання в Україні сповільниться до 3,2% 2024 року, що відображає такі проблеми, як скорочення енергетичних потужностей і зимові вимкнення електроенергії, які стримували зростання торгівлі та промислового виробництва. Незважаючи на ці перешкоди і триваючі атаки на інфраструктуру, економіка показала зростання.

«Прогнозується, що зростання України сповільниться до 2% у 2025 році, з урахуванням припущення, що активні бойові дії триватимуть упродовж усього року. Очікується стійке відновлення на 7% у 2026 році, за умови припинення активних бойових дій, підкріпленого інвестиціями в споживання і реконструкцію», — йдеться в огляді.

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За даними Світового банку, за останній рік конфлікт безпосередньо торкнувся 41% населення України, що підкреслює серйозні людські та економічні втрати. Витрати на оборону становили близько третини ВВП у 2023 році.

Початок переговорів про вступ до Європейського Союзу і План щодо України в рамках механізму фінансування ЄС (фінансова підтримка на період 2024−2027 рр.) слугують важливими опорами для приєднання до ЄС, зазначає Світовий банк.

Довідка Finance.ua:

МВФ оновив базовий сценарій, згідно з яким війна росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України 2025 року на 2,5−3,5% і прискорення зростання до 5,3% у 2026 році.

У Національному банку вважають, що в 2025 році зростання реального ВВП України пришвидшиться до 4,3%. І це найоптимістичніша оцінка серед усіх наявних прогнозів.

У Міністерстві економіки очікують, що у 2025 році зростання ВВП сповільниться до 2,7%. Курс долара в проєкт державного бюджету на 2025 рік урядовці заклали на рівні 45 грн/дол.

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