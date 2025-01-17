Світовий банк погіршив прогноз щодо економіки України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Світовий банк погіршив прогноз щодо економіки України

36
Світовий банк погіршив прогноз щодо економіки України
Світовий банк погіршив прогноз щодо економіки України
Світовий банк прогнозує уповільнення зростання економіки України у 2025 році до 2,0%. Прогноз ґрунтується на припущенні, що війна триватиме протягом усього року.
Про це повідомляється у звіті Світового банку Global Economic Prospects за січень 2025 року.
У червні минулого року Світовий банк прогнозував середній показник зростання ВВП України у 5,8% на рік у 2025−2026 роках, «за умови, що активні бойові дії триватимуть упродовж 2024 року та згодом стануть помірними».
Читайте також
За сьогоднішніми оцінками Світового банку, зростання в Україні сповільниться до 3,2% 2024 року, що відображає такі проблеми, як скорочення енергетичних потужностей і зимові вимкнення електроенергії, які стримували зростання торгівлі та промислового виробництва. Незважаючи на ці перешкоди і триваючі атаки на інфраструктуру, економіка показала зростання.
Світовий банк погіршив прогноз щодо економіки України
«Прогнозується, що зростання України сповільниться до 2% у 2025 році, з урахуванням припущення, що активні бойові дії триватимуть упродовж усього року. Очікується стійке відновлення на 7% у 2026 році, за умови припинення активних бойових дій, підкріпленого інвестиціями в споживання і реконструкцію», — йдеться в огляді.
Читайте також
За даними Світового банку, за останній рік конфлікт безпосередньо торкнувся 41% населення України, що підкреслює серйозні людські та економічні втрати. Витрати на оборону становили близько третини ВВП у 2023 році.
Початок переговорів про вступ до Європейського Союзу і План щодо України в рамках механізму фінансування ЄС (фінансова підтримка на період 2024−2027 рр.) слугують важливими опорами для приєднання до ЄС, зазначає Світовий банк.

Довідка Finance.ua:

  • МВФ оновив базовий сценарій, згідно з яким війна росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України 2025 року на 2,5−3,5% і прискорення зростання до 5,3% у 2026 році.
  • У Національному банку вважають, що в 2025 році зростання реального ВВП України пришвидшиться до 4,3%. І це найоптимістичніша оцінка серед усіх наявних прогнозів.
  • У Міністерстві економіки очікують, що у 2025 році зростання ВВП сповільниться до 2,7%. Курс долара в проєкт державного бюджету на 2025 рік урядовці заклали на рівні 45 грн/дол.
Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Підписатися на розсилку 💸

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.