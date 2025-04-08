Світові фондові ринки почали зростати після трьох днів обвалу — Finance.ua

Світові фондові ринки почали зростати після трьох днів обвалу Сьогодні 15:10 — Фондовий ринок

Світові фондові ринки почали зростати після трьох днів обвалу

Світові фондові ринки відновлюють зростання 8 квітня після трьох днів обвалу, спричиненого запровадженням тарифів президента США Дональда Трампа.

Як пише FT, глобальні настрої дещо покращилися після того, як Трамп заявив про готовність до переговорів із ключовими торговими партнерами, передає Forbes.

Так, загальноєвропейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 зріс на 1,7%, FTSE 100 — на 1%, німецький Dax додав 1,2%.

Фʼючерсні контракти на індекси S&P 500 та Nasdaq Composite зросли на 1,5% та 1,2% відповідно.

На азійських ринках японський Topix виріс на 6% після того, як Токіо і Вашингтон домовилися про проведення торгових переговорів.

Китайський індекс CSI 300 виріс на 0,7%, а індійський індекс Nifty 50 — на 1,3%. Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 0,2% після раннього зростання.

Напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн уже звернулися до Білого дому з ініціативою розпочати переговори щодо тарифів.

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Як повідомлялося, раніше президент Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від’ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу. Зокрема, мита для Китаю становлять 34%, для ЄС — 20%.

Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 2%.

Це призвело до серйозного спаду на світових фінансових та товарних ринках. У Нью-Йорку індекс Dow Jones 4 квітня досяг найнижчого рівня із середини 2024 року.

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Японський індекс Nikkei, що включає 225 компаній, уранці 7 квітня впав більш ніж на 8%. Значних втрат у ранкових торгах зафіксовано на біржах у Китаї, Гонконгу та Австралії. Німецький фондовий індекс DAX на початку торгів 7 квітня обвалився майже на 10%.

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