Світові ціни на продовольство падають на тлі рекордного врожаю зернових, — ООН — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Світові ціни на продовольство падають на тлі рекордного врожаю зернових, — ООН

Аграрний ринок
10
Світові ціни на продовольство у червні 2024 року не змінилися, оскільки зростання міжнародних котирувань на олії, цукор та молочні продукти компенсувало зниження котирувань на зернові.
Про це свідчить публікація продовольчої агенції ООН (ФАО).
Читайте також
Індекс цін на продовольство ФАО у червні становив у середньому 120,6 пунктів, що відповідає переглянутому показнику за травень. Зараз індекс на 2,1% нижчий за своє значення роком раніше і на 24,8% нижчий від пікового значення в березні 2022 року після російського вторгнення в Україну.
Індекс цін на зернові ФАО знизився на 3,0% у червні порівняно з травнем, при цьому котирування на фуражне зерно, пшеницю та рис знизилися, що частково зумовлено покращенням перспектив виробництва в основних країнах-експортерах.
Індекс цін на олії ФАО, навпаки, зріс на 3,1% з травня, чому сприяло пожвавлення світового імпортного попиту на пальмову олію та стійкий попит з боку біопаливного сектора в Америці на соєву та соняшникову олію.
Читайте також
Індекс цін на цукор ФАО зріс на 1,9% з травня після трьох послідовних щомісячних спадів, значною мірою через побоювання щодо ймовірного впливу несприятливих погодних умов та мусонів на виробництво у Бразилії та Індії.
Індекс цін на молочні продукти ФАО зріс на 1,2%, при цьому міжнародні котирування на олію досягли 24-місячного максимуму на тлі зростання світового попиту на короткострокові поставки на тлі високих роздрібних продажів, сезонного зниження поставок молока в Західній Європі та низьких запасів в Океанії..
Індекс цін на м’ясо ФАО у червні практично не змінився, оскільки невелике зростання світових цін на баранину, свинину та яловичину майже компенсувало зниження міжнародних цін на м’ясо птиці, спричинене скороченням пропозиції.
Читайте також
ФАО також оновило свій прогноз світового виробництва зернових у 2024 році, тепер оцінивши його у 2 854 млн тонн, що є новим історичним максимумом.
Підвищені прогнози пояснюються найкращими перспективами врожаю кукурудзи в Аргентині та Бразилії, а також у Туреччині та Україні, що компенсує зниження прогнозів для Індонезії, Пакистану та кількох країн Південної Африки.
Прогноз виробництва пшениці також був підвищений на основі найкращих перспектив в Азії, зокрема в Пакистані, який має випередити очікуваний спад у Російській Федерації через несприятливі погодні умови в основних районах виробництва пшениці на початку сезону.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.