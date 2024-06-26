У Варшаві підписали декларацію щодо заборони російської агропродукції — Finance.ua

У Варшаві підписали декларацію щодо заборони російської агропродукції Сьогодні 21:30 — Аграрний ринок

У Варшаві відбулася третя зустріч «Люблінського трикутника», під час якої представники аграрних комітетів парламентів України, Польщі та Литви підписали Тристоронню декларацію.

Про це повідомляє Українська зернова асоціація.

Документ закликає керівництво ЄС та держав-членів вжити заходів щодо обмеження російської та білоруської агропродукції на європейському ринку.

Читайте також Збитки агросектору України складають понад 10 мільярдів доларів

Заступник голови комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики України Степан Чернявський повідомив, що декларація закликає керівництво ЄС та держав-членів до ряду важливих дій.

Серед них — заборона ввезення та транзиту агропродукції російського та білоруського походження до ЄС, обмеження доступу російських виробників до передових технологій, впровадження інтервенційних систем закупівлі надлишків зерна та допомога Україні у відновленні позицій на світовому ринку.

Чернявський також наголосив на необхідності розширення «Люблінського трикутника» шляхом залучення Латвії та Естонії. На його думку, це дозволить ефективніше контролювати експорт та транзит російської агропродукції через країни Балтії та Польщу.

Читайте також У Мінагрополітики впевнені, що Україна залишиться лідером аграрного експорту

«Потрібно якнайшвидше ввести колективну заборону на експорт та транзит всіх агротоварів з росії та білорусії через кордон Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України. Від цього виграє однозначно Європа, бо суттєво знизиться тиск на її внутрішні ціни на агропродукцію», — підкреслив Чернявський.

Ця зустріч стала третьою в рамках «Люблінського трикутника», перша з яких відбулася 2 квітня у Варшаві, а друга — в Україні. Ініціатива спрямована на зміцнення діалогу з ЄС та налагодження більш тісної співпраці із загальноєвропейськими аграрними структурами.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.