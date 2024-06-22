Збитки агросектору України складають понад 10 мільярдів доларів — Finance.ua

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Збитки агросектору України складають понад 10 мільярдів доларів

Аграрний ринок
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Збитки агросектору України складають понад 10 мільярдів доларів
Збитки агросектору України складають понад 10 мільярдів доларів, Фото: EPA
За два роки від початку повномасштабного вторгнення агросектор України зазнав прямих збитків на понад 10 млрд доларів. Відновлення галузі є вкрай важливим для забезпечення стабільності світових продовольчих ринків.
Про це повідомив виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
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За його словами, через російську агресію українські аграрії зазнали значних втрат. Від знищення сільськогосподарської техніки на загальну суму 5,8 млрд доларів до втрати та руйнування тваринницьких ферм на понад 250 млн доларів.
«Міжнародні ціни на продовольство у 2022 році зросли приблизно на 35%. Тільки після налагодження нових шляхів експорту вдалося стабілізувати ситуацію. Тому для відновлення українського агросектору необхідна підтримка», — зазначив Висоцький.
Він зазначає, що Україна — один з світових лідерів експорту зернових та олійних культур. І відновлення сільськогосподарської галузі забезпечить стабільність світових продовольчих ринків.
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Висоцький наголосив на необхідності довгострокових проєктів з підтримки українського агросектору. Одним з таких є програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility.
Нагадаємо, як повідомив віцепрезидент Київської школи економіки (KSE) з економічної освіти, професор Олег Нів’євський на семінарі «Ринок земель: нові гравці, нові виклики, нові перспективи», капіталізація ринку сільгоспземель в Україні за підсумками січня-березня 2024 року збільшилася на 202,5 мільярда гривень.

Зміни на ринку землі: чому це важливо 🌿

За матеріалами:
Finance.ua
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