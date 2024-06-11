Ціни на землю в Україні зросли від початку 2024 року — Finance.ua

Ціни на землю в Україні зросли від початку 2024 року Сьогодні 09:14 — Аграрний ринок

Ціни на землю в Україні зросли від початку 2024 року

Як повідомив віцепрезидент Київської школи економіки (KSE) з економічної освіти, професор Олег Нів'євський на семінарі « Ринок земель: нові гравці, нові виклики, нові перспективи », капіталізація ринку сільгоспземель в Україні за підсумками січня-березня 2024 року збільшилася на 202,5 мільярда гривень.

Це відбулося завдяки зростанню на 7% кількості угод купівлі-продажу земель сільгосппризначення.

За словами Нів'євського, у першому кварталі цього року було укладено 25,7 тисячі угод купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення. Сукупний обсяг склав 58,8 тисячі гектарів.

Ціни на землю в цілому підвищилися на 11,2%.

Як виросла ціна на гектар землі:

у четвертому кварталі минулого року вона становила 37,7 тисячі гривень;

у січні-березні 2024 року зросла до 42 тисячі гривень.

Чи розвивається ринок землі в Україні

Попри війну ринок сільськогосподарських земель в Україні успішно розвивається, каже Олег Нів'євський.

Яскравим свідченням того є нещодавнє рішення Нацбанку щодо збільшення коефіцієнта ліквідності сільгоспземель з 0,35 до 0,5. Це вже відкрило можливість для агросектора та землевласників залучити додаткове фінансування на суму 25 мільярдів доларів, що можна порівняти зі щорічними фінансовими потребами аграріїв і землевласників, — каже він.

Крім того, ринок землі може стати додатковий ресурс для відновлення територій. Але реалізація повинна ще напрацьовуватися як урядом, так і законотворцями та громадами.

borgexpert За матеріалами:

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