У ЄС набули чинності підвищені імпортні мита на зерно з рф і білорусі — Finance.ua
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У ЄС набули чинності підвищені імпортні мита на зерно з рф і білорусі

Аграрний ринок
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З 1 липня 2024 року в Європейському Союзі набули чинності значно вищі імпортні мита на деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари, серед яких зерно. Мита мають на меті практично зупинити імпорт зерна з росії та білорусі до ЄС.
Про це повідомляє «Європейська правда».
Згідно з ухваленим ще у травні рішенням, мита на імпорт зерна з росії та білорусі тепер значно зросли, досягнувши 50% ринкової ціни на деякі види зерна.
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Ухвалений у ЄС регламент підвищив імпортні тарифи на зернові, олійні культури та продукти їх переробки, а також гранули з бурякового жому та сушений горох з російської федерації і з білорусі.
Мита мають на меті практично зупинити імпорт зерна з росії та білорусі до ЄС, щоб запобігти дестабілізації зернового ринку ЄС, зупинити російський експорт вкраденого українського зерна, а також не дозволити росії використовувати доходи від експорту до ЄС для фінансування війни проти України.
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Багато сільськогосподарських товарів, що імпортуються з росії та білорусі, до цього часу були звільнені від імпортних тарифів ЄС або обкладалися ними за низькими ставками.
Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс ще в березні заявив, що вищі тарифи на певні російські та білоруські сільськогосподарські продукти фактично зупинять їх вихід на ринок ЄС.
Тим часом, міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас наприкінці травня заявив, що ЄС повинен поширити обмеження на всю сільськогосподарську продукцію російського та білоруського походження.
За матеріалами:
Українська правда
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