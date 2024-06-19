Через перевищення квот ЄС повернув мита на український овес — Finance.ua

Через перевищення квот ЄС повернув мита на український овес Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Через перевищення квот ЄС повернув мита на український овес

Через перевищення квот Європейський союз повернув мита на український овес.

Про це йдеться в повідомленні Генерального директорату Європейської Комісії з питань сільського господарства та розвитку сільської місцевості.

«З 19 червня 2024 року до 5 червня 2025 року імпорт українського вівса до ЄС відбуватиметься в межах тарифної квоти з Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), що діє з 2016 року між двома сторонами. Автоматичне відновлення цієї тарифної квоти є результатом перегляду Автономних торговельних заходів (ATЗ), що діють з 6 червня 2024 року. Регламент АТЗ включає в себе аварійне гальмо для кількох продуктів, включаючи овес, яке автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягають середньорічного обсягу імпорту, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року. Для вівса цей середній показник становить 2 440 тонн. Після досягнення цього обсягу Комісія протягом 14 днів повторно запроваджує відповідну тарифну квоту з ПВЗВТ», — йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, квота на овес встановлена на рівні 4 тис. тонн.

«Оскільки імпорт з початку 2024 року перевищує цей обсяг, до кінця 2024 року діятимуть мита в режимі найбільшого сприяння. Квота в рамках ПВЗВТ буде знову доступна з 1 січня 2025 року», — йдеться в повідомленні.

Україна експортувала понад 7 тис. тонн вівса до всіх третіх країн у 2022 році та 11,173 тис. тонн з липня 2023 року по травень 2024 року.

Окрім ЄС, Україна експортує овес в Індію, Ірак, Лівію, Марокко, Південну Африку, Швейцарію, Туреччину, В’єтнам та інші.

Кабінет Міністрів встановив нульову квоту на експорт цукру та ввів квотування експорту мʼяса птиці до Європейського Союзу на 2024 рік.

Європейський Союз продовжив ще на рік, до червня 2025 року, режим безмитної торгівлі для України.

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