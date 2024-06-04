США продовжили ще на рік призупинення дії 25% мита на українську сталь — Finance.ua
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США продовжили ще на рік призупинення дії 25% мита на українську сталь

Казна та Політика
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США продовжили ще на рік призупинення дії 25% мита на українську сталь
США продовжили ще на рік призупинення дії 25% мита на українську сталь
США продовжили ще на рік рішення про призупинення дії 25% мита на імпорт усіх видів сталевої продукції з України.
Про це у соцмережі X повідомила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.
«Президент США призупинив дію встановлених тарифів (додаткові 25%) на імпорт сталі з України на 1 рік… Ми щиро вдячні за це рішення, оскільки металургія зазнала одного з найсильніших ударів від російського вторгнення, як з точки зору втрати виробничих потужностей через системні обстріли та руйнування, так і з точки зору проблем з експортною логістикою. Це рішення є значним внеском у відновлення галузі», — написала вона.
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Нагадаємо, в травні 2022 року США призупинили на 1 рік дію 25% мита на імпорт усіх видів сталевої продукції з України.
При цьому в червні 2023 року США продовжили ще на рік призупинення дії цього мита.
У 2018 році США ввели антидемпінгове мито 25% на імпорт сталі з усіх країн, крім Мексики, Канади та Австралії, при цьому мито було введено на додаток до діючих.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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