США продовжили ще на рік призупинення дії 25% мита на українську сталь — Finance.ua

США продовжили ще на рік призупинення дії 25% мита на українську сталь Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

США продовжили ще на рік призупинення дії 25% мита на українську сталь

США продовжили ще на рік рішення про призупинення дії 25% мита на імпорт усіх видів сталевої продукції з України.

Про це у соцмережі X повідомила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Президент США призупинив дію встановлених тарифів (додаткові 25%) на імпорт сталі з України на 1 рік… Ми щиро вдячні за це рішення, оскільки металургія зазнала одного з найсильніших ударів від російського вторгнення, як з точки зору втрати виробничих потужностей через системні обстріли та руйнування, так і з точки зору проблем з експортною логістикою. Це рішення є значним внеском у відновлення галузі», — написала вона.

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Нагадаємо, в травні 2022 року США призупинили на 1 рік дію 25% мита на імпорт усіх видів сталевої продукції з України.

При цьому в червні 2023 року США продовжили ще на рік призупинення дії цього мита.

У 2018 році США ввели антидемпінгове мито 25% на імпорт сталі з усіх країн, крім Мексики, Канади та Австралії, при цьому мито було введено на додаток до діючих.

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