Сума депозитів компаній у травні майже досягла довоєнного рівня — Finance.ua

Сума депозитів компаній у травні майже досягла довоєнного рівня

Сума депозитів компаній у травні майже досягла довоєнного рівня

Сума депозитів українських компаній у травні в банках майже сягла довоєнного рівня.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Як відзначається, за даними Нацбанку, у травні на банківських рахунках зберігалось 726 млрд гривень.

«Загалом сума депозитів у корпоративному сегменті зросла на 1% за місяць та склала 726 млрд грн», — сказано в повідомленні.

Це відбулося за рахунок збільшення на 4% депозитів в іноземній валюті.

У перерахунку в гривню це 204 млрд грн у квітні 2022 проти 212 млрд грн у травні.

Інфографіка: Опендатабот

Раніше у Національному банку констатували підвищення ставок за строковими депозитами.

«Підвищення ставок за строковими депозитами вже почалося: за період з 2.06 по 10.06 Український індекс депозитів фізичних осіб (UIRD) за гривневими депозитами зріс на 0,4-0,6 в.п. залежно від строку вкладу. Надалі цей процес буде поступово продовжуватися», — зазначили у НБУ.

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ, депозити за минулий місяць збільшилися лише на 0,3% (на 4 млрд)після зростання на 3,2% та 3,6% у попередні два місяці. На відміну від попередніх місяців, відбулося це за рахунок зростання валютних депозитів на 1,4%, або на 6,3 млрд — до 463,5 млрд;

з моменту оголошення НБУ нової облікової ставки у 25%, яка зросла з рівня 10%, вже мінімум шість банків підняли депозитні ставки за гривневими вкладами;



банкіри кажуть, що вкладники не побачать 25% річних за депозитами.

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