НБУ повідомив, як зростали депозитні вклади українців — Finance.ua
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НБУ повідомив, як зростали депозитні вклади українців

Вчора 16:00Кредит&Депозит
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За даними НБУ, депозити за минулий місяць збільшилися лише на 0,3% (на 4 млрд) після зростання на 3,2% та 3,6% у попередні два місяці.
На відміну від попередніх місяців, відбулося це за рахунок зростання валютних депозитів на 1,4%, або на 6,3 млрд — до 463,5 млрд.
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Водночас депозити у гривні, що зросли на 4,7% у квітні та 7,5% у березні, у травні вперше скоротилися на 0,2%, або на 2,2 млрд — до 1 трлн 24,2 млрд.
Банки за минулий місяць скоротили вкладення в депозитні сертифікати з 168,2 млрд грн до 163,4 млрд грн, збільшивши кошти на коррахунках — з 55 млрд грн до 57,3 млрд грн та готівку в касах — з 41,1 млрд грн до 47 2 млрд грн.
Нагадаємо, дрібні банки масово підвищують ставки за депозитами.
За тиждень з моменту оголошення НБУ нової облікової ставку у 25%, яка зросла з рівня 10%, вже мінімум шість банків підняли депозитні ставки за гривневими вкладами.
Найбільшу ставку запропонував Комерційний індустріальний банк(КІБ) — 18,25%.Як і очікували експерти, банки частіше за все пропонують високі ставки за депозитами на 3-6 місяців, оскільки розраховують, що через рік облікова ставка НБУ буде значно нижче поточних 25%.

Довідка Finance.ua:

  • депозитний портфель банків минулого року зріс на 11,9% за рахунок стрибка у гривні на 21,4%, тоді як в інвалюті він скоротився на 4,1%;
  • кредитний портфель банків за 2021 рік збільшився на 9% за рахунок зростання гривневих позик на 23,7% за скорочення валютних на 16,2%.
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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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