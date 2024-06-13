Суд ЄС оштрафував Угорщину на понад 200 млн євро через порушення щодо мігрантів — Finance.ua

Суд ЄС оштрафував Угорщину на понад 200 млн євро через порушення щодо мігрантів Сьогодні 19:45 — Світ

Суд ЄС оштрафував Угорщину на понад 200 млн євро через порушення щодо мігрантів

Вищий суд Європейського Союзу наклав на Угорщину штраф розміром 200 мільйонів євро за постійне порушення правил надання притулку, попри попереднє рішення Європейського суду, а також додатково 1 млн євро за кожен день невиконання (216 млн євро).

Про це повідомляє The Independent

У пресрелізі Суду ЄС йдеться про те, що Угорщина не виконувала рішення, яке винесли вищі судді Євросоюзу, від 2020 року.

«Це невиконання, яке полягає у навмисному ухиленні від застосування спільної політики ЄС в цілому, є безпрецедентним і надзвичайно серйозним порушенням права ЄС» — додали у повідомленні.

У виданні нагадали, що антиімміграційний суд Угорщини жорстко поставився до людей, які прибувають до країни з того часу, як в 2015 році в Європу в’їхало понад 1 млн осіб, більшість з яких шукали порятунку через війну в Сирії.

«Справа стосується змін, які Угорщина внесла до своєї системи надання притулку після кризи, коли близько 400 тисяч людей пройшли через Угорщину на шляху до Західної Європи. Угорщина побудувала паркани з колючим дротом на своїх південних кордонах з Сербією і Хорватією, а також декілька транзитних зон для утримання шукачів притулку на кордоні з Сербією. Згодом ці транзитні зони були закриті», — зауважили у матеріалі.

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Зазначається, що такі заходи були частиною суворішою антиімміграційної політики прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та останньої мінімізації системи надання притулку в Угорщині. Ще у 2020 році Європейський суд встановив, що політика Будапешта обмежувала доступ до міжнародного захисту, незаконно затримувала шукачів притулку та не дотримувалася їхнього права на перебування в Угорщині, поки їхні заяви проходили потрібну процедуру.

Водночас Європейський суд справедливості повідомив, що транзитні зони було закрито у 2020 році, після першого рішення Європейського суду. Проте Європейська комісія, яка відповідає за моніторинг дотримання 27 країнами-членами ЄС спільних законів, стверджує, що Будапешт досі не виконує їх, тому вона звернулася до суду, аби Угорщину було оштрафовано.

Крім того, після спалаху коронавірусу угорський уряд проштовхнув закон, за яким шукачі міжнародного захисту були змушені їхати до Белграда або Києва, аби отримати дозвіл на в’їзд до Угорщини в посольствах цих країн. І лише після повернення вони мали можливість подавати свої заяви.

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«Європейська комісія подала на Угорщину до Європейського суду через цей закон, наполягаючи на тому, що країна не виконала своїх зобов’язань згідно з правилами блоків 27 країн. Ці правила зобов’язують усі країни-члени ЄС мати спільні процедури надання притулку. Люди мають право просити притулку або інших форм міжнародного захисту, якщо вони побоюються за свою безпеку в рідній країні або стикаються з перспективою переслідування за ознакою раси, релігії, етнічного походження, статі чи іншої дискримінації», — пояснили у публікації.

Своєю чергою глава угорського уряду Віктор Орбан назвав рішення Суду ЄС «обурливим і неприйнятним». За його словами, таким чином Будапешт покарали за захист кордонів Європейського Союзу.

«Складається враження, що нелегальні мігранти для брюссельських бюрократів важливіші, ніж власні європейські громадяни», — заявив він на своїй сторінці у соцмережі X

УНІАН За матеріалами:

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