Угорщина працює над переоцінкою свого членства в НАТО, — Орбан Сьогодні 13:35

Угорщина працює, щоб перевизначити своє членство в НАТО. Будапешт хоче мати можливість відмовитися, якщо Альянс розпочне бойові дії за межами своїх країн-членів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідну заяву Орбан зробив в інтерв'ю угорському державному радіо.

Угорський прем'єр заявив, що його країна хоче переоцінити членство в НАТО, і нібито чиновники все працюють над цим.

«Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території НАТО», — сказав він.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Варто зазначити, що Угорщина блокує майбутній вступ України в ЄС та НАТО. Будапешт часто виступає проти введення санкцій проти Росії, а також затягує процес виділення Україні фінансової чи іншої допомоги.

Угорщина не надала Україні військової допомоги. Західні ЗМІ повідомляли, що країна також заборонила транзит зброї через свою територію.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зробив низку заяв, критикуючи Україну. Крім того, Угорщина нещодавно заблокувала резолюцію Ради Європи щодо української формули миру. Глава МЗС Петер Сійярто заявив, що нібито потрібно розглянути й інші «мирні плани», натякаючи на позицію росії.

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