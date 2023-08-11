Суд дозволив конфіскувати завод російського сенатора в Конотопі — Finance.ua

Суд дозволив конфіскувати завод російського сенатора в Конотопі
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення за позовом Міністерства юстиції України про застосування санкцій у виді стягнення активів у дохід держави до сенатора ради федерації рф Сергія Калашника.
Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції у Фейсбуці.
«10 серпня 2023 Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення у справі за позовом Міністерства юстиції України про застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави до сенатора ради федерації рф Калашника Сергія Вікторовича», — ідеться в повідомленні.
Зазначається, що рішенням ВАКС у дохід держави стягнуто 100% статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь — Конотоп».
У міністерстві пояснюють, що ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» є одним із найбільших заводів у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння.
Історія підприємства бере свій початок у 1943 році, коли була організована робота машинно-тракторної майстерні для дрібного ремонту автомобільної та сільськогосподарської техніки.
Відомими покупцями продукції компанії є Iveco, Mercedes-Benz, Man, Volvo, Renault, Scania, CAT, Rolls-Royce. Виробнича потужність підприємства — 5 000 000 гільз циліндрів на рік.
За інформацією Мін'юсту, Сергій Калашник, 31 березня 1978 року народження, громадянин рф, російський політичний діяч та підприємець, з 2011 року член партії «Единая россия», в тому ж році був обраний депутатом обласної думи Костромської області рф.
З 5 жовтня 2020 року обіймає посаду сенатора ради федерації федеральних зборів рф від виконавчого органу державної влади Костромської області, член Комітету ради федерації з економічної політики.
Зазначається, що Калашник у складі ради федерації рф голосував за погодження законів щодо ратифікації «договорів» про визнання так званих «ЛНР», «ДНР», а також після початку повномасштабного вторгнення голосував за погодження федеральних законів, що стосуються «легалізації» анексії територій України.
Також Калашник сприяв підготовці рф до збройної агресії проти України шляхом постачання з підконтрольного підприємства продукції, яка використовувалась для виготовлення військової техніки.
Як повідомлялося, 2 серпня 2023 року Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до громадянина російської федерації Сергія Калашника.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною