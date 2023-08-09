російський рубль наблизився до позначки 100 за долар США — Finance.ua

російський рубль наблизився до позначки 100 за долар США Сьогодні 17:40 — Валюта

російський рубль наблизився до позначки 100 за долар США

Падіння російського рубля триває на тлі значного відтоку валюти, погіршення умов зовнішньої торгівлі та санкцій у зв’язку з війною проти України.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Як зазначається, падіння російського рубля майже не зменшується на тлі значного відтоку валюти з рф та погіршення умов зовнішньої торгівлі, оскільки санкції через війну в Україні негативно впливають на російську економіку.

Рубль ослаб на 23% стосовно долара цього року, що перемістило його до трійки найгірших валют, що розвиваються, разом із турецькою лірою та аргентинським песо.

«Рубль торгувався нижче 97 за долар сьогодні та наближається до позначки 100 за долар, рівень, який востаннє спостерігався протягом першого місяця після того, як російський лідер володимир путін віддав наказ про вторгнення до України у лютому 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Очікується, що профіцит рахунку поточних операцій — приблизно різниця між експортом та імпортом — буде близьким до нуля у липні після того, як у червні став негативним, за оцінками Bloomberg Economics.

Як очікується, профіцит рахунку поточних операцій — різниця між експортом та імпортом — буде близьким до нуля у липні після того, як у червні він став негативним. Голова Центрального банку рф Ельвіра Набіулліна неодноразово вказувала на погіршення умов зовнішньої торгівлі як на основну причину для обвалу рубля, за винятком інтервенції для підтримки обмінного курсу.

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російська валюта впала у ціні майже вдвічі у порівнянні з торішнім піком контролю над капіталом на тлі збільшення державних витрат, падіння прибутків від енергетики та прагнення росіян розміщувати кошти на зарубіжних рахунках.

Останні дані Центрального банку рф показали, що у червні великі російські експортери продали над ринком 84% свого валютного виторгу. Але їхні прибутки — ключове джерело отримання твердої валюти для москви після вторгнення — скоротилися до 6,9 млрд доларів у липні з 16,8 млрд доларів за той же період минулого року.

Рубль втратив останнє джерело підтримки, яке він мав від регулярних продажів російським мінфіном іноземної валюти, оскільки фінансова влада з серпня перейшла до покупок у рамках бюджетного правила.

Психологічно важлива позначка у 100 рублів за долар може бути досягнута найближчим часом, вважає Георгій Ващенко, заступник керівника дослідницького відділу Freedom Finance Global, що знаходиться в Астані.

«Я не очікував би, що тенденція до ослаблення припиниться», — сказав Ващенко.

Як повідомлялося, курс долара та євро різко піднявся відносно рубля після початку повномасштабної війни росії проти України. Після чого російська влада здійснила заходи для штучного підтримання відносно низького курсу.

Укрінформ За матеріалами:

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