Курс долара на готівковому ринку зріс після падіння протягом пів року, — НБУ Сьогодні 13:00 — Валюта

Курс долара на готівковому ринку зріс після падіння протягом пів року, — НБУ

Середній курс продажу готівкового долара в Україні в липні 2023 року зріс на 0,1% до 37,28 гривні. Зростання курсу зафіксоване вперше з початку року.

Про це повідомляє НБУ

Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 7,2%.

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за червень 1,508 млрд доларів. При цьому у населення купили 1,382 млрд доларів.

Зміна курсу долара

Нагадаємо, курс долара на готівковому валютному ринку поступово знижувався з початку року. Проте наприкінці липня курс зріс на 50 копійок.

Однак у НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку абсолютно нормальне і що центробанк відстежує ситуацію.

Глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що в центробанку не розглядають «ситуативні корекції, які зараз відбуваються на готівковому ринку, як певні фактори, які змушують нас турбуватися, або свідчення того, що змінюється тренд».

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