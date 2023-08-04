Курс долара на готівковому ринку зріс після падіння протягом пів року, — НБУ — Finance.ua
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Курс долара на готівковому ринку зріс після падіння протягом пів року, — НБУ

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Курс долара на готівковому ринку зріс після падіння протягом пів року, — НБУ
Курс долара на готівковому ринку зріс після падіння протягом пів року, — НБУ
Середній курс продажу готівкового долара в Україні в липні 2023 року зріс на 0,1% до 37,28 гривні. Зростання курсу зафіксоване вперше з початку року.
Про це повідомляє НБУ.
Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 7,2%.
За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за червень 1,508 млрд доларів. При цьому у населення купили 1,382 млрд доларів.
Курс долара на готівковому ринку зріс після падіння протягом пів року, — НБУ

Зміна курсу долара

Нагадаємо, курс долара на готівковому валютному ринку поступово знижувався з початку року. Проте наприкінці липня курс зріс на 50 копійок.
Однак у НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку абсолютно нормальне і що центробанк відстежує ситуацію.
Глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що в центробанку не розглядають «ситуативні корекції, які зараз відбуваються на готівковому ринку, як певні фактори, які змушують нас турбуватися, або свідчення того, що змінюється тренд».
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За матеріалами:
РБК-Україна
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