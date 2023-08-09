Обсяги приватних грошових переказів у червні зменшилися на 14,6% — до $917 млн — Finance.ua

Обсяги приватних грошових переказів у червні зменшилися на 14,6% — до $917 млн Сьогодні 15:00 — Валюта

Обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 14,6% та становили 917 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні НБУ

Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, збільшилася на 3,2%, тоді як інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 31,2%.

Загалом офіційними каналами надіслано на 17,2% переказів менше, ніж у червні минулого року, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 11,3% порівняно з червнем минулого року.

Усього за січень — червень 2023 року обсяги грошових переказів зменшилися на 12,3%, у тому числі: чиста оплата праці - на 11.4%, приватні трансферти — на 14,3%.

Довідка Finance.ua:

2021 року обсяг грошових переказів в Україну збільшився на 25,4% до 15,026 млрд доларів порівняно з 2020 роком;

в 2020 році обсяг грошових переказів зріс на 1,7% до рекордних 12,1 млрд доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.