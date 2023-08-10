Бюджетний дефіцит агресора: як зросли видатки росії на війну — Finance.ua

Бюджетний дефіцит агресора: як зросли видатки росії на війну Сьогодні 13:35

Агентство Reuters з посиланням на отриманий агентством документ уряду країни-агресора повідомляє, що росія подвоїла витрати на оборону у 2023 році до понад 100 млрд дол, що становить третину всіх державних витрат.

У документі йдеться, що лише у першому півріччі 2023 року росія спрямувала на армію 5,59 трлн рублів (54 млрд дол).

Також писали про прогноз обсягів зовнішнього фінансування в частині доходів бюджету України. Мінфін прогнозує, що поповнення бюджету-2024 із зовнішніх джерел буде не менше, ніж у 2023 році.

За перші сім місяців 2023 року загальний дефіцит російського бюджету сягнув 2,82 трлн рублів (приблизно $29,3 млрд за нинішнім курсом), тоді як рік тому за такий самий період у ньому був профіцит 557 млрд рублів. У федеральному бюджеті рф на 2023 рік закладено дефіцит в розмірі 2,9 трлн рублів, тобто майже весь дефіцит уже сформовано протягом січня-липня.

Згідно з новою оцінкою агентства, витрати на армію у 2023 році становлять 9,7 трлн рублів, що відображає лише одну третину від загального плану витрат у 29,05 трлн рублів і є найвищим показником за останнє десятиліття.Мінфін прогнозує обсяг зовнішнього фінансування у бюджеті-2024, — не менше, ніж у 2023 році.

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