Субсидія на оренду: що буде, якщо допустили помилку в заяві — Finance.ua

Субсидія на оренду: що буде, якщо допустили помилку в заяві Сьогодні 18:16 — Особисті фінанси

Субсидія на оренду: що буде, якщо допустили помилку в заяві

Внутрішньо переміщені особи, які винаймають житло та витрачають на його оренду понад 20% сукупного доходу своєї родини, можуть отримати субсидію на оренду житла.

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповіли , що ж буде, якщо подати заяву на субсидію на оплату оренди житла з помилками.

3 варіанти розвитку подій

1. Заяву можуть не прийняти до розгляду. Це відбувається, якщо у договорі немає підписів обох сторін чи не вказана обовʼязкова інформація: дані про наймача / наймодавця, права/обов'язки сторін тощо.

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Також заяву можуть не розглядати, якщо не заповнено всі поля у встановленій формі (додаток 2 або 5) або немає підпису, строк дії електронного підпису завершився (якщо документи подавали онлайн), або ж договір оренди втратив чинність на момент подання.

У таких випадках документи реєструють, але повертають без розгляду з поясненням причин.

2. Заяву прийнято, але є помилки. ПФУ повідомить про неточності. Якщо вказано компенсацію для орендодавця — сповістять і його.

Після цього є 30 днів на те, щоб виправити помилки та подати нову заяву чи оновлений договір найму.

Виправлені документи можна подати через ЦНАП або до ПФУ.

3. Якщо протягом 30 днів не надано виправлені документи або не повідомлено про їхнє оновлення — Пенсійний фонд відмовляє у субсидії. У такому разі процес доведеться почати з нуля.

Що робити, якщо не вистачає інформації з реєстрів

ПФУ повідомить, якщо протягом трьох робочих днів не надійшла потрібна інформація з державниз реєстрів.

Тоді наймач чи наймодавець можуть упродовж пʼяти робочих днів надати додаткові документи, які підтверджують необхідну інформацію.

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Це шанс запобігти відмові через технічну нестачу даних.

Зазначається, що субсидія або компенсація нараховується з місяця прийняття рішення, а не з моменту подання заяви. Саме тому потрібно якнайшвидше виправити помилку та надати уточнену інформацію.

Також необгрунтоване рішення про повернення документів або відмову у призначенні виплат можна оскаржити.

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