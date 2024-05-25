Стимулювання розвитку ШІ в Європі: компанія Google інвестує кошти в розширення дата-центру у Фінляндії — Finance.ua

Стимулювання розвитку ШІ в Європі: компанія Google інвестує кошти в розширення дата-центру у Фінляндії Сьогодні 23:32 — Фондовий ринок

Стимулювання розвитку ШІ в Європі: компанія Google інвестує кошти в розширення дата-центру у Фінляндії

Google, що належить Alphabet, інвестує ще €1 млрд у розширення свого центру обробки даних у Фінляндії, щоб стимулювати зростання бізнесу в галузі штучного інтелекту у Європі.

Про це пише Reuters

В останні роки багато центрів обробки даних були розташовані в країнах Північної Європи через податкові пільги та розмаїття відновлюваних джерел енергії.

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Розширення дата-центру збільшить штат співробітників на чверть до 500 осіб, повідомив представник компанії.

Дата-центр розташований у Хаміні, на південному узбережжі країни. Цей регіон пропонує хороші запаси відновлюваної енергії, що є життєво важливим для досягнення мети компанії з переведення всіх офісів та центрів обробки даних на екологічно чисту енергію до кінця цього десятиліття.

Аналітики вважають, що енергоспоживання центрів обробки даних значно збільшиться через швидке зростання використання штучного інтелекту, який Google також назвав однією з причин свого інвестиційного рішення.

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Крім фінських інвестицій, пошуковий та хмарний гігант оголосив минулого місяця, що побудує нові центри обробки даних у Нідерландах та Бельгії.

Нагадаємо, компанія Amazon Web Services (AWS) заявила , що планує інвестувати 7,8 млрд євро ($8,44 млрд) в Німеччину до 2040 року, оскільки вона будує інфраструктуру хмарних обчислень спеціально для Європи.

Forbes За матеріалами:

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