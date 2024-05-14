Гаманець Google перестане працювати на смартфонах — Finance.ua

Гаманець Google перестане працювати на смартфонах Сьогодні 04:50 — Фондовий ринок

Гаманець Google перестане працювати на смартфонах

Раніше Google Wallet (Гаманець) можна було користуватись на смартфонах, планшетах та інших гаджетах з версіями ОС Android 7.0 або новішими. Це пристрої, які вийшли орієнтовно в 2014 році. Тепер же програма «Гаманець» на них буде заблокована.

Google Wallet тепер може працювати лише на пристроях з Android 9.0 або новішими версіями ОС. Це робиться нібито для безпеки функцій, тож програма має отримувати оновлення безпеки. Оскільки Android 9.0 та нижчих версій не отримує оновлень, такі пристрої не матимуть програми «Гаманець».

Незважаючи на те, що це доволі неприємна новина, насправді дуже мало людей користуються такими пристроями. Тож захід вплине на невелику кількість користувачів. Також не підтримуватимуться годинники з версіями Wear OS, нижчими за 2.x.

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