«Старі» пенсії вдвічі менші: Гетманцев розкритикував систему індексації

Розрив між розмірами пенсій зростає через коефіцієнт індексації
Попри чергову індексацію пенсій, значна частина українців не відчула реального покращення доходів. Причиною є сам механізм нарахування, який створює суттєву різницю між «старими» і новими пенсіями.
Про це заявив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

Що не так з індексацією

На думку Гетманцева, нинішній механізм індексації пенсій призводить до зростання розриву між пенсіями, призначеними у різні періоди.
«Щороку Уряд визначає коефіцієнт індексації пенсій та порядок її проведення. Я не раз наголошував, що встановлений Урядом механізм індексації пенсій, призначених на загальних підставах, не лише не забезпечує належного захисту від інфляції, а й призводить до зростання розриву між пенсіями, призначеними у різні періоди», — написав він.
Читайте також
Зокрема, після індексації з 1 березня 2026 року «старі» пенсії обчислюються виходячи з показника 9 992 грн, тоді як нові — із 17 482 грн.
Саме тому в осіб із однаковими умовами стажу і зарплати різниця у виплатах може бути майже двократною.

Які підвищення отримали пенсіонери

За даними Пенсійного фонду:
  • 525 тис. осіб отримали підвищення лише на 100 грн;
  • 4,7 млн — від 100 до 500 грн;
  • 3,2 млн — від 500 до 1000 грн;
  • 328 тис. пенсіонерів взагалі не отримали підвищення.
Середній розмір доплати склав 519,2 грн.
Як зазначає Гетманцев, для багатьох пенсіонерів таке підвищення є мінімальним і не впливає на рівень життя.
«Тобто значна частина пенсіонерів отримала підвищення у незначному розмірі (близько 100 грн чи до рівня мінімальної пенсійної виплати)», — написав посадовець.

Як виправити ситуацію

Політик наголошує, що рішення виплати додаткових 1500 грн може частково підтримати пенсіонерів, але є «фрагментарним», тобто не вирішить проблему в цілому. До слова, про виплату 1500 грн у квітні Finance.ua писав тут.
Натомість на думку Гетманцева, необхідно:
  • наблизити розмір пенсій до фактичного прожиткового мінімуму (понад 7 тис. грн для непрацездатних);
  • підвищити мінімальну пенсію щонайменше до 6 тис. грн.
Без системних змін розрив у пенсіях і надалі зростатиме.
Раніше ми повідомляли, що 1 березня відбулася традиційна індексація пенсій українців. Більшості пенсіонерів виплати проіндексували на 12,1%. Показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року.
Світлана Вишковська
Також за темою
Також за темою
