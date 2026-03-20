«Старі» пенсії вдвічі менші: Гетманцев розкритикував систему індексації Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Розрив між розмірами пенсій зростає через коефіцієнт індексації

Попри чергову індексацію пенсій, значна частина українців не відчула реального покращення доходів. Причиною є сам механізм нарахування, який створює суттєву різницю між «старими» і новими пенсіями.

Про це заявив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

Що не так з індексацією

На думку Гетманцева, нинішній механізм індексації пенсій призводить до зростання розриву між пенсіями, призначеними у різні періоди.

«Щороку Уряд визначає коефіцієнт індексації пенсій та порядок її проведення. Я не раз наголошував, що встановлений Урядом механізм індексації пенсій, призначених на загальних підставах, не лише не забезпечує належного захисту від інфляції, а й призводить до зростання розриву між пенсіями, призначеними у різні періоди», — написав він.

Зокрема, після індексації з 1 березня 2026 року «старі» пенсії обчислюються виходячи з показника 9 992 грн, тоді як нові — із 17 482 грн.

Саме тому в осіб із однаковими умовами стажу і зарплати різниця у виплатах може бути майже двократною.

Які підвищення отримали пенсіонери

За даними Пенсійного фонду:

525 тис. осіб отримали підвищення лише на 100 грн;

4,7 млн — від 100 до 500 грн;

3,2 млн — від 500 до 1000 грн;

328 тис. пенсіонерів взагалі не отримали підвищення.

Середній розмір доплати склав 519,2 грн.

Як зазначає Гетманцев, для багатьох пенсіонерів таке підвищення є мінімальним і не впливає на рівень життя.

«Тобто значна частина пенсіонерів отримала підвищення у незначному розмірі (близько 100 грн чи до рівня мінімальної пенсійної виплати)», — написав посадовець.

Як виправити ситуацію

Політик наголошує, що рішення виплати додаткових 1500 грн може частково підтримати пенсіонерів, але є «фрагментарним», тобто не вирішить проблему в цілому.

Натомість на думку Гетманцева, необхідно:

наблизити розмір пенсій до фактичного прожиткового мінімуму (понад 7 тис. грн для непрацездатних);

підвищити мінімальну пенсію щонайменше до 6 тис. грн.

Без системних змін розрив у пенсіях і надалі зростатиме.

Раніше ми повідомляли , що 1 березня відбулася традиційна індексація пенсій українців. Більшості пенсіонерів виплати проіндексували на 12,1%. Показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року.

