Стало відомо, скільки українців отримали «тисячу Зеленського» — Finance.ua
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Стало відомо, скільки українців отримали «тисячу Зеленського»

Казна та Політика
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Стало відомо, скільки українців отримали «тисячу Зеленського»
Стало відомо, скільки українців отримали «тисячу Зеленського»
Українці отримали ще 917,3 млн гривень у межах програми «Зимова єПідтримка». Цього разу кошти були виплачені за заявками, поданими через застосунок «Дія» та у відділеннях банків-партнерів у період з 15 по 27 січня.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
Загалом було опрацьовано 917,3 тис. заявок, з яких майже 239 тис. стосувалися виплат на дітей.
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За словами першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки Юлії Свириденко, з урахуванням цих виплат вже понад 11 мільйонів людей отримали допомогу за заявками в «Дії», через банки-партнери та «Укрпошту».

На що можна витратити кошти

У Міністерстві нагадали, подати заявку на «Зимову єПідтримку» можна до кінця лютого 2025 року через застосунок «Дія», відділення банків-партнерів та Укрпошту.
Витратити кошти можна на:
  • оплату комунальних, медичних послуг;
  • освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування;
  • придбання книг, друкованої продукції, ліків та медичних виробів українського виробництва, що зареєстровані в програмі «Національний кешбек».
Крім того, 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.
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Нагадаємо, у січні цього року запрацювала програма «Вчительська доплата» і педагоги в школах почали отримувати додаткову щомісячну виплату.
За словами премʼєра Шмигаля, мова йде про доплату від 1000 грн «на руки» залежно від навчального навантаження вчителя. З вересня така доплата буде збільшена до 2 тисяч грн.

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За матеріалами:
Finance.ua
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