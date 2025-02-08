Стало відомо, скільки українців отримали «тисячу Зеленського» — Finance.ua

Стало відомо, скільки українців отримали «тисячу Зеленського» Сьогодні 21:12 — Казна та Політика

Стало відомо, скільки українців отримали «тисячу Зеленського»

Українці отримали ще 917,3 млн гривень у межах програми «Зимова єПідтримка». Цього разу кошти були виплачені за заявками, поданими через застосунок «Дія» та у відділеннях банків-партнерів у період з 15 по 27 січня.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Загалом було опрацьовано 917,3 тис. заявок, з яких майже 239 тис. стосувалися виплат на дітей.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки Юлії Свириденко, з урахуванням цих виплат вже понад 11 мільйонів людей отримали допомогу за заявками в «Дії», через банки-партнери та «Укрпошту».

На що можна витратити кошти

У Міністерстві нагадали, подати заявку на «Зимову єПідтримку» можна до кінця лютого 2025 року через застосунок «Дія», відділення банків-партнерів та Укрпошту.

Витратити кошти можна на:

оплату комунальних, медичних послуг;

освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування;

придбання книг, друкованої продукції, ліків та медичних виробів українського виробництва, що зареєстровані в програмі «Національний кешбек».

Крім того, 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Нагадаємо, у січні цього року запрацювала програма «Вчительська доплата» і педагоги в школах почали отримувати додаткову щомісячну виплату.

За словами премʼєра Шмигаля, мова йде про доплату від 1000 грн «на руки» залежно від навчального навантаження вчителя. З вересня така доплата буде збільшена до 2 тисяч грн.

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