єПідтримка, Національний кешбек, Зимова підтримка, Пакунок малюка: як декларувати отриману допомогу — Finance.ua

єПідтримка, Національний кешбек, Зимова підтримка, Пакунок малюка: як декларувати отриману допомогу Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

єПідтримка, Національний кешбек, Зимова підтримка, Пакунок малюка: як декларувати отриману допомогу

Державні програми соціальної підтримки стали важливим інструментом допомоги громадянам у різних життєвих ситуаціях. Проте отримання таких виплат має свої особливості, зокрема в частині їх декларування.

Про це пише пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

єПідтримка

Державна програма «єПідтримка» була започаткована наприкінці 2021 року з метою підтримки українського бізнесу, який постраждав від пандемії COVID-19. На той момент в межах програми держава надавала українцям, які пройшли повний курс вакцинації, 1 000 грн. Ці кошти можна було витратити тільки на певні товари та послуги, підтримуючи українського виробника. Вони не потребували декларування.

Однак, з березня 2022 року програма «єПідтримка» була переорієнтована на допомогу людям, які втратили роботу через повномасштабне вторгнення росіян. Вона передбачає отримання певними категоріями людей 6,5 тис. грн. На відміну від «ковідної тисячі», яка надавалася виключно в безготівковій формі і яку неможливо було монетизувати, ці кошти не мають обмежень на використання — їх можна знімати готівкою або переказувати на інші рахунки. Для цілей декларування ці гроші є доходом та потребують відображення в декларації.

Під час внесення інформації про таку допомогу до розділу 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, звітний період якої повністю або частково припадає на період дії воєнного стану, рекомендується:

у полі «Вид доходу» обрати позначку «Інше»;

у полі «Зазначте, який саме» вказати «Допомога єПідтримка»;

у полі «Джерело (джерела) доходу» обрати позначку «Інша фізична або юридична особа»;

у полі «Тип особи» обрати позначку «Юридична особа, зареєстрована в Україні»;

у полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» обрати позначку «Не відомо»;

у полі «Найменування юридичної особи» зазначити «Кабінет Міністрів України».

Відомості про банківську установу, у якій відкрито поточний рахунок для зарахування допомоги, підлягають відображенню у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у субʼєкта декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» декларації. Детальніше про декларування цього виду доходу — читайте тут.

Національний кешбек

Програма Національного кешбеку «Зроблено в Україні» є державною грошовою допомогою для покупців товарів та послуг українського виробництва. Кошти в межах цієї програми зараховуються на спеціальний рахунок, відкритий покупцем в одному з українських банків.

Національний кешбек вважається доходом, і тому його необхідно декларувати відповідно до загальних правил.

Під час внесення інформації до розділу 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації рекомендується:

у полі «Вид доходу» обрати позначку «Інше»;

у полі «Зазначте, який саме» вказати «Національний кешбек»;

у полі «Джерело (джерела) доходу» обрати позначку «Інша фізична або юридична особа»;

у полі «Тип особи» обрати позначку «Юридична особа, зареєстрована в Україні»;

у полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» зазначити «37 508 596»;

у полі «Найменування юридичної особи» обрати «Міністерство економіки України».

Зимова підтримка

Розмір одноразової державної грошової допомоги «Зимова підтримка» становить 1 000 грн.

Кошти в межах «Зимової підтримки» зараховуються на спеціальний рахунок, відкритий в одному з уповноважених банківських установ України. Для деяких категорій громадян, визначених у постанові, виплата здійснюється через АТ «Укрпошта».

Під час внесення інформації до розділу 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації рекомендується:

у полі «Вид доходу» обрати позначку «Інше»;

у полі «Зазначте, який саме» вказати «Грошова допомога „Зимова підтримка“»;

у полі «Джерело (джерела) доходу» обрати позначку «Інша фізична або юридична особа»;

у полі «Тип особи» обрати позначку «Юридична особа, зареєстрована в Україні»;

у полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» зазначити «37 508 596»;

у полі «Найменування юридичної особи» обрати «Міністерство економіки України».

Пакунок малюка

«Пакунок малюка» — це безповоротна адресна допомога для сімей, в яких народилася дитина. Допомога може надаватися як у вигляді пакунка з товарами, так і у вигляді грошової компенсації.

Якщо допомога виплачується грошима, вона вважається доходом і повинна бути зазначена в декларації як соціальна допомога.

Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» є доходом у вигляді соціальної допомоги (соціальної виплати), відомості про яку підлягають декларуванню у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації. У полі «Вид доходу» необхідно обрати «Інше» і зазначити «соціальна допомога».

Інші соціальні виплати та субсидії вважаються доходом лише у разі їх монетизації.

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