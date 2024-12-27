Україна планує виплатити ще 2 млрд грн у третьому етапі надання «Зимової єПідтримки» — Finance.ua
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Україна планує виплатити ще 2 млрд грн у третьому етапі надання «Зимової єПідтримки»

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Україна планує виплатити ще 2 млрд грн у третьому етапі надання «Зимової єПідтримки»
Україна планує виплатити ще 2 млрд грн у третьому етапі надання «Зимової єПідтримки»
Громадяни України, які оформили заявки на участь у програмі «Зимова єПідтримка» на порталі «Дія» 4−11 грудня, отримають 2 млрд грн протягом 26−27 грудня.
Як повідомляється на сайті Міністерства економіки в четвер, з урахуванням цих виплат, уже 6,4 млн громадян, які подали заявки в «Дія», отримають по 1000 грн фінансової допомоги від держави, зокрема 1,7 млн виплат на дітей.
У Мінекономіки додали, що станом на 26 грудня загальна кількість заявок на участь у програмі на порталі «Дія» сягнула 8,6 млн, із них 2,2 млн — на виплати для дітей.
Програма «Зимова єПідтримка», ініційована президентом України Володимиром Зеленським, покликана надати соціальну підтримку громадянам у складний зимовий період.
Одноразова державна допомога в розмірі 1000 грн надається всім українцям, зокрема, дітям, які перебувають на території України (за винятком тимчасово окупованих територій). Подати заявку на «Зимову єПідтримку» можна до 28 лютого включно, а витратити кошти — до кінця 2025 року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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