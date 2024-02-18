Стало відомо, скільки грошей виділив уряд на забезпечення програм сприяння зайнятості — Finance.ua
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Стало відомо, скільки грошей виділив уряд на забезпечення програм сприяння зайнятості

Казна та Політика
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Стало відомо, скільки грошей виділив уряд на забезпечення програм сприяння зайнятості
Стало відомо, скільки грошей виділив уряд на забезпечення програм сприяння зайнятості
В Україні продовжують активну роботу над забезпеченням якомога більшої кількості українців можливостями отримати роботу, запустити власну справу або опанувати нову спеціальність. На підтримку програм сприяння зайнятості уряд виділив цього року 7 млрд гривень.
Про це розповіла перший віцепрем'єр-міністр України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Мінекономіки впроваджує низку програм підтримки, щоб українське суспільство стало ще більш інклюзивним. До них входять: допомога із працевлаштуванням, професійне навчання, ваучери, гранти та мікрогранти, програми компенсацій для роботодавців. Загальний бюджет всіх цих програм сприяння зайнятості на 2024 рік — 7 мільярдів гривень.
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«Торік Державна служба зайнятості активно долала один із найбільших викликів, який постав перед нами — структурне безробіття. За минулий рік фахівці ДСЗ надали послуги 665 тисячам українців. З них — 295 тисяч знайшли нову роботу. Торік ми змогли допомогти із роботою понад 59 тисячам ВПО, 35 тисячам людей з інвалідністю та 6 тисячам учасників бойових дій. Ще близько 33 тисяч людей змогли пройти професійне навчання та опанувати нову актуальну на ринку праці професію», — розповіла міністерка.

Які програми планують фінансувати у 2024 році:

  • допомога із працевлаштуванням;
  • професійне навчання та ваучери;
  • гранти та мікрогранти;
  • програми компенсацій для роботодавців.
За словами Свириденко, у 2023 році зусилля фахівців з соціальної і економічної політики мали такі результати:
  • українці отримали 18 тис. ваучерів на навчання. Це 30 тис. гривень, які можна використати на здобуття нової професії;
  • видано 292 гранти для ветеранів і ветеранок й понад 14 тис. грантів в рамках «Власної справи».
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Нагадаємо, у березні Україна розраховує отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. Програма передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024−2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
За матеріалами:
Novyny.live
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