Стало відомо, скільки грошей виділив уряд на забезпечення програм сприяння зайнятості — Finance.ua

Стало відомо, скільки грошей виділив уряд на забезпечення програм сприяння зайнятості Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Стало відомо, скільки грошей виділив уряд на забезпечення програм сприяння зайнятості

В Україні продовжують активну роботу над забезпеченням якомога більшої кількості українців можливостями отримати роботу, запустити власну справу або опанувати нову спеціальність. На підтримку програм сприяння зайнятості уряд виділив цього року 7 млрд гривень.

Про це розповіла перший віцепрем'єр-міністр України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Мінекономіки впроваджує низку програм підтримки, щоб українське суспільство стало ще більш інклюзивним. До них входять: допомога із працевлаштуванням, професійне навчання, ваучери, гранти та мікрогранти, програми компенсацій для роботодавців. Загальний бюджет всіх цих програм сприяння зайнятості на 2024 рік — 7 мільярдів гривень.

«Торік Державна служба зайнятості активно долала один із найбільших викликів, який постав перед нами — структурне безробіття. За минулий рік фахівці ДСЗ надали послуги 665 тисячам українців. З них — 295 тисяч знайшли нову роботу. Торік ми змогли допомогти із роботою понад 59 тисячам ВПО, 35 тисячам людей з інвалідністю та 6 тисячам учасників бойових дій. Ще близько 33 тисяч людей змогли пройти професійне навчання та опанувати нову актуальну на ринку праці професію», — розповіла міністерка.

Які програми планують фінансувати у 2024 році:

допомога із працевлаштуванням;

професійне навчання та ваучери;

гранти та мікрогранти;

програми компенсацій для роботодавців.

За словами Свириденко, у 2023 році зусилля фахівців з соціальної і економічної політики мали такі результати:

українці отримали 18 тис. ваучерів на навчання. Це 30 тис. гривень, які можна використати на здобуття нової професії;

видано 292 гранти для ветеранів і ветеранок й понад 14 тис. грантів в рамках «Власної справи».

Нагадаємо, у березні Україна розраховує отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. Програма передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024−2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.

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