Стало відомо, на яку суму було укладено договорів через Prozorro у лютому — Finance.ua

Стало відомо, на яку суму було укладено договорів через Prozorro у лютому
У лютому цього року замовники публічних закупівель уклали 28 тис. договорів на 42,8 млрд грн за результатами конкурентних торгів у Prozorro.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.
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У відомстві зазначили, що за результатами торгів минулого місяця загалом було заощаджено 3 млрд грн.
За словами заступниці міністра економіки України Надії Бігун, необхідно вжити заходів, щоб вітчизняні товари та послуг закуповувались через Prozorro, адже так можна буде максимально ефективно вплинути на економіку і забезпечити її швидке відновлення. Найближчим часом планується розширення локалізації на нові категорії товарів.
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«Ми маємо зробити так, щоб навіть в умовах повномасштабної війни всі публічні закупівлі відбувались максимально швидко і прозоро. Адже система державних закупівель має стати основою для повоєнного відновлення України», — заявила Бігун.
У повідомленні йдеться про те, що протягом лютого у Prozorro оголосили 33,5 тис. закупівель на 74,3 млрд грн.
Найбільші витрати запланували спрямувати на:
- харчові продукти — 14 млрд грн;
- будівництво та ремонт доріг — 5,7 млрд грн;
- закупівлю електроенергії - 5,5 млрд грн;
- будівництво та ремонт будівель — 4,8 млрд грн;
- придбання ліків — 3,7 млрд грн.
Також через Prozorro оголосили 295 закупівель БПЛА на 771 млн грн і 4 тендери на зведення фортифікаційних споруд на 127 млн грн.
Нагадаємо, у 2023 році онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі допомогли заробити до бюджетів різних рівнів понад 14 млрд грн.
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