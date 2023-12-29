Обсяги закупівель через Prozorro цьогоріч зросли втричі — Finance.ua
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Обсяги закупівель через Prozorro цьогоріч зросли втричі

Казна та Політика
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У 2023 році обсяги закупівель, які були проведені через систему Prozorro, у порівнянні з минулим роком зросли втричі - до 480 млрд грн.
Про це сказала перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«За минулий рік система пережила деяку трансформацію під вимоги воєнного часу — була суттєво скорочена тривалість процедур, з’явилася можливість приховувати саме чутливу інформацію, був масштабований такий швидкий та ефективний інструмент закупівель, як Prozorro Market. У результаті обсяги закупівель, які були проведені через систему Prozorro, у 2023 році зросли утричі - до 480 млрд грн. І станом на останні місяці понад 80% коштів на закупівлях витрачаються саме через систему Prozorro, а отже, в конкурентний та відкритий спосіб», — сказала Свириденко.
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За її словами, ілюстрацією прозорості система публічних закупівель стало повернення незбройних оборонних закупівель Міністерства оборони до системи Prozorro.
У результаті, лише за пів року на цих тендерах вдалося заощадити майже 7 млрд грн, або 16% від бюджету.
Усього ж за результатами 2023 року за завершеними тендерами замовникам вдалося знизити ціну своїх закупівель на 37 млрд грн від очікуваної вартості.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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