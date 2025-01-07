Стало відомо, чого очікувати на ринку землі у 2025 році — Finance.ua

Стало відомо, чого очікувати на ринку землі у 2025 році Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Стало відомо, чого очікувати на ринку землі у 2025 році

У 2025 році в центральних регіонах України вартість землі може зрости до 20% через обмежену кількість ділянок.

Наразі середня ціна за 1 га становить 46 683 грн, а найвищі показники зафіксовані в Івано-Франківській (90 328 грн/га) та Львівській (71 896 грн/га) областях.

Попри численні скептичні прогнози під час запуску земельної реформи, ринок виявився стійким, а кількість угод купівлі-продажу стабільно зростає.

За даними, що навів заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, лише у період із 1 січня 2024 року до моменту наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри України було відчужено 104 368 земельних ділянок загальною площею 314 021 га. На четвертому році роботи ринку кількість укладених угод збільшилася у 3,5 раза.

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Якщо у 2021 році було укладено майже 28 тисяч угод, то у 2023 році їх кількість сягнула 41 тисячі. Загальна площа проданих ділянок за цей період становила понад 114 тисяч га.

Середня вартість 1 га сільськогосподарської землі в Україні наразі становить 46 683 грн (приблизно $1600). Водночас ціни суттєво відрізняються залежно від регіону. Найвищі показники зафіксовані в західних і центральних областях:

Івано-Франківська область — 90 328 грн/га;

Львівська область — 71 896 грн/га;

Полтавська область — 66 315 грн/га;

Тернопільська область — 64 055 грн/га;

Київська область — 60 141 грн/га.

Найнижчі ціни зафіксовані у прифронтових регіонах та областях, що постраждали від бойових дій. А саме:

Запорізька область — 33 421 грн/га;

Миколаївська область — 34 073 грн/га;

Сумська область — 34 933 грн/га;

Херсонська область — 35 884 грн/га;

Донецька область — майже 36 000 грн/га.

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Висока ліквідність земельних ділянок спостерігається у Полтавській, Сумській та Київській областях, де юридичні особи активно викуповують землі.

Так, на Полтавщині придбано 4699 ділянок, на Сумщині — 2515, а на Київщині — 2210 ділянок. За словами експертів, ключовими факторами, які стимулюватимуть зростання вартості землі у 2025 році, стануть:

обмежена кількість ділянок;

Попит на землю зростає, тоді як пропозиція залишається обмеженою. Особливо це стосується центральних регіонів, де земля є одним із найпривабливіших активів для інвестицій. Денис Башлик підкреслює, що з кожним роком кількість придатних для продажу паїв зменшується через окупацію, замінування та забруднення ділянок унаслідок ведення бойових дій.

зростання вартості оренди;

Підвищення орендних ставок стимулюватиме попит на землю з боку орендарів, які захочуть викупити ділянки для ведення агробізнесу. Це, своєю чергою, створить додатковий тиск на ціни.

покращення законодавства та розвиток ринку.

Експерти прогнозують, що у 2025 році лідерами за вартістю земельних ділянок залишаться центральні та західні області України, такі як Івано-Франківська, Львівська, Полтавська та Київська області.

Вартість 1 га у цих регіонах може зрости на 15−20%, що зробить їх найбільш привабливими для інвесторів. У прифронтових областях зростання цін буде менш інтенсивним, проте за умови покращення ситуації на сході країни там також може спостерігатися пожвавлення ринку.

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agronews За матеріалами:

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