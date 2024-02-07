США планують збільшити виробництво боєприпасів для потреб України — Finance.ua

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США планують збільшити виробництво боєприпасів для потреб України

Світ
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США планують збільшити виробництво боєприпасів для потреб України
США планують збільшити виробництво боєприпасів для потреб України
У вівторок, 6 лютого, начальник відділу закупівель армії США Даг Буш заявив, що американські військові мають намір подвоїти виробництво основних боєприпасів, які використовуються в Україні, до жовтня 2024 року.
Про це повідомляє Defence One.
Згідно зі звітом, представленим на заході аналітичного центру CSIS, виробництво 155-мм артилерійських снарядів у США має зрости з 28 тисяч у жовтні минулого року — останнього місяця, за який були оприлюднені точні цифри, — до приблизно 37 тисяч у квітні та близько 60 тисяч у жовтні 2024 року.
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За словами Буша, це заплановане збільшення частково пов’язане з будівництвом нового заводу в Техасі, який «матиме абсолютно новий спосіб виробництва снарядів, з використанням абсолютно нових технологій, які раніше ніколи не використовувались».
Брак боєприпасів, особливо великокаліберних артилерійських снарядів калібру 155 мм, заважає Україні відповідати російським обстрілам.
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За даними видання, наразі українські сили випускають близько 2 тисяч снарядів на день, що становить приблизно п’яту частину від російського показника. США намагалися задовольнити величезні потреби України в боєприпасах, не знижуючи при цьому свої власні запаси до небезпечно низького рівня.
«Якщо більші запаси — це спосіб зменшити ризик тривалого звичайного конфлікту, тоді це потрібно розглянути», — зазначив Буш.
Буш додав, що інвестиції у виробництво 155-мм снарядів допоможуть збільшити здатність США створювати снаряди інших калібрів. Завдяки інвестиціям, пов’язаним з Україною, США отримають «набагато здоровішу» промислову базу для всіх типів звичайних боєприпасів.
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Однак можливість виробництва 100 тисяч снарядів на місяць залежить від того, чи зможе Конгрес подолати політичні розбіжності.
За матеріалами:
Espreso.tv
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