США і ЄС ввели санкції проти Ірану за розробку і передачу дронів росії — Finance.ua

США і ЄС ввели санкції проти Ірану за розробку і передачу дронів росії Сьогодні 10:15 — Світ

США і ЄС ввели санкції проти Ірану за розробку і передачу дронів росії

Сполучені Штати і Європейський союз запровадили санкції проти компаній та фізичних осіб в Ірані, причетних до виробництва ударних БпЛА та передачі їх росії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США.

«Сполучені Штати запроваджують санкції проти чотирьох іранських юридичних та однієї фізичної особи, пов’язаних з розробкою, виробництвом та розповсюдженням безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які іранський режим надає росії, а також маріонеткам і партнерам бойовиків з метою продовження конфлікту та дестабілізації регіону. Ці рішення були прийняті одночасно із запровадженням Європейським Союзом санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до іранської індустрії безпілотних літальних апаратів», — йдеться у повідомленні.

«Ми вітаємо перше застосування нових санкцій ЄС, спрямованих на дестабілізуючу поведінку Ірану і підтримку тероризму на Близькому Сході», — зазначив представник Держдепу Метью Міллер.

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Санкції впроваджені проти чотирьох організацій, пов’язаних з компанією Rayan Roshd Afzar Company, а також проти керівника Організації авіаційної промисловості Ірану, дочірньої компанії Міністерства оборони і логістики збройних сил Ірану, яка здійснює нагляд за виробниками БПЛА, в тому числі Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company і Qods Aviation Industries.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Іран відкрито постачає в росію не лише дрони, але й ракети.

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Також Bild повідомляв, що ймовірно, Іран вперше поставив росії новітні авіабомби Qaem-5 («Каїм-5») для ударів по Україні. На думку видання, це вказує на «новий рівень» військової співпраці Тегерана і кремля. В самому Ірані ці бомби взяли на озброєння лише п’ять років тому.

УНІАН За матеріалами:

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