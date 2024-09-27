Чи дозволене тонування автомобіля в Європі: норми та штрафи — Finance.ua

Чи дозволене тонування автомобіля в Європі: норми та штрафи Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Чи дозволене тонування автомобіля в Європі: норми та штрафи

Тонування скла на автомобілях у Європі регулюється різними законами в кожній країні, але існують загальні правила, що стосуються рівня затемнення скла для забезпечення безпеки дорожнього руху. Основні обмеження та штрафи можуть відрізнятися залежно від конкретної країни Європейського Союзу (ЄС).

Це все регулюється правилом № 43 Європейської економічної комісії ООН «Скло, безпечне для наземного транспорту», яке визначає вимоги до світлопропускання скла та кольорових плівок.

Основні правила включають:

дозвіл на затемнення заднього, бічного скла та півсфери (конкретних обмежень на світлопропускну здатність не встановлюється);

заборона на тонування переднього, бічного та лобового скла, за винятком використання прозорої атермальної плівки зі світлопроникністю не менше 80%.

Зважайте, що у багатьох країнах заборонене тонування вітрового та передніх бокових вікон, тому тонування скла не має бути, або може бути так зване «європейське тонування» — коли передні вікна не тоновані, а задні пасажирські затоновані.

До речі, це одна з найрозповсюдженіших причин того, чому на кордоні не пропускають автівки наших громадян.

У Європі перевірка рівня прозорості скла зазвичай проводиться поліцією під час дорожніх перевірок або технічних оглядів. Інспектори можуть використовувати спеціальні вимірювальні прилади для визначення рівня затемнення, такі як тауметр.

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Так, у Німеччині та Франції вимоги до прозорості лобового скла є одними з найжорсткіших, з максимально допустимим затемненням близько 30%.

У Великій Британії та Іспанії правила менш суворі, проте вони все ще передбачають певні обмеження для різних частин автомобіля.

Обмеження на тонування скла в європейських країнах:

Німеччина та Франція. Вимоги дуже суворі: тонування лобового скла заборонено, за винятком 10 сантиметрів у верхній частині. Для бокових вікон на передніх дверях дозволено затемнення не більше 30%. Тонування задніх вікон має менше обмежень, але плівка повинна відповідати стандартам якості. Іспанія. Лобове скло повинно залишатися прозорим, за винятком певних випадків. Затемнення бокових вікон на передніх дверях дозволено до 30%, тоді як задні бокові та заднє вікно можуть бути затемнені сильніше. Велика Британія. Тонування лобового скла заборонено. Бокові передні вікна можуть бути затемнені до 30%, і тонування має бути виконане плівкою, що відповідає встановленим стандартам. Італія. Тонування лобового скла заборонено, окрім незначних відступів у верхній частині. Щодо задніх вікон, існують більш гнучкі правила, які дозволяють більше варіацій у тонуванні. Угорщина. Прозорість тонування вітрового скла та передніх бічних вікон не повинна перевищувати 75% та 70% відповідно. Швеція. У Швеції норми тонування трохи жорсткіші порівняно з іншими країнами. Тут потрібно, щоб передні бічні скла пропускали не менше 75% світла, а переднє скло — не менше 80%.

Штрафи та інші наслідки в Європі за тонування скла

Штрафи за порушення правил тонування можуть суттєво варіюватися залежно від країни. Наприклад, в Німеччині штрафи можуть становити до 75 євро, у Франції — до 135 євро, а в Великій Британії — до 1 тис. фунтів стерлінгів за повторне порушення.

Водіям, які порушили правила тонування, може бути видано припис на усунення порушення, що може включати видалення тонувальної плівки або приведення автомобіля у відповідність до стандартів.

Порушення правил тонування може також вплинути на страхове покриття в разі ДТП, оскільки страховики можуть відмовити в компенсації, якщо автомобіль не відповідає встановленим стандартам.

У деяких країнах автомобілям з незаконним тонуванням можуть відмовити у проходженні технічного огляду до усунення порушення.

Детальніше про норми тонування авто в Україні та Європі читайте у статті за посиланням.

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