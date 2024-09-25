Американці назвали найкращі бюджетні автомобілі 2024 року (фото) — Finance.ua

Американці назвали найкращі бюджетні автомобілі 2024 року (фото) Сьогодні 03:58 — Технології&Авто

Американці назвали найкращі бюджетні автомобілі 2024 року (фото)

Кращі авто бюджетного сегменту обрали на основі даних тест-драйвів, краш-тестів та відгуків власників. До рейтингу потрапили седани, хетчбеки та компактні кросовери.

Ціни на нові автомобілі ростуть із кожним роком. Нові норми з безпеки та екології змушують встановлювати дороге обладнання, та й глобальна інфляція відображається на вартості машин. Утім, на ринку вистачає доступних бюджетних моделей і кращі з них визначило американське видання Consumer Reports, яке займається споживчими дослідженнями.

Рейтинг склали на основі результатів тест-драйвів авто та краш-тестів, відгуків власників, а також інформації про надійність моделей та основні їх несправності. До нього потрапили компактні седани, хетчбек та кросовери. І хоча частина цих моделей офіційно не продається в Україні, вони потрапляють до нас уживаними.

Buick Envista

Компактний купе-кросовер вирізняється елегантним дизайном та якісним салоном. Його 1,3-літровий 137-сильний турбомотор тяговитий та доволі економічний — 7,8 л/100 км у змішаному циклі. Це єдиний представник преміальних брендів у рейтингу, хоча модель досить дешева — коштує від 24 000 доларів.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra — компактний седан з оригінальним дизайном за невеликі гроші. Авто вартістю від $22 000 непогано укомплектоване та досить просторе всередині. У лінійці є економічний гібрид, який витрачає в середньому 4,4 л на 100 км.

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Hyundai Venue

Hyundai Venue — один із найдоступніших кросоверів на ринку. Його можна придбати за $21 000, причому базова модель не буде «порожньою» — є кондиціонер, камера та датчик світла. Для своїх розмірів Hyundai Venue досить просторий, а його 1,6-літровий 124-сильний мотор має невеликий «апетит».

Kia Forte/Cerato

На зміну моделі невдовзі прийде новий Kia K4, проте на ринку ще залишаються седани вартістю від 21 тис. доларів. Авто порадує економічністю — 5,7 л на 100 км у змішаному циклі.

Mazda 3

Mazda 3 — недороге авто для активних водіїв. Модель С-класу чудово керується та має жваві двигуни потужністю до 250 сил. Вона дорожча за решту автомобілів у цьому списку, зате у неї якісний салон та непогане оснащення.

Nissan Kicks

На ринок невдовзі вийде новий Nissan Kicks другого покоління, тому його попередника зараз продають за привабливими цінами. Компактний кросовер надійний, маневрений та має багате оснащення з безпеки.

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Nissan Sentra

Nissan Sentra — практичний сімейний седан за невеликі гроші. Модель досить простора, має виразний дизайн та непогано оснащена. Як і Nissan Kicks, авто вирізняється багатою комплектацією з безпеки, а його 2,0-літровий 149-сильний двигун забезпечує пристойну динаміку.

Subaru Impreza

Хетчбек Subaru Impreza має доволі просторий салон, а на її центральній панелі встановлено великий тачскрін. Базова версія отримала 2,0-літровий 152-сильний двигун і варіатор Звісно ж, усі Subaru Impreza є повнопривідними.

Toyota Corolla

Toyota Corolla повернула собі титул найпопулярнішого авто у світі. Можна обрати седан або хетчбек, бензинову чи гібридну модифікацію. До того ж, це один із найнадійніших бюджетних автомобілів на ринку.

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